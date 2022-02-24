Kısmetse Olur Yarışmacısı Aycan Varış, Arkadaşının Eski Eşiyle Evleniyor - Son Dakika
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Kısmetse Olur Yarışmacısı Aycan Varış, Arkadaşının Eski Eşiyle Evleniyor

24.02.2022 16:51
Kısmetse Olur Yarışmacısı Aycan Varış, Arkadaşının Eski Eşiyle Evleniyor

2015-2017 yılları arasında Kanal D'de yayınlanan 'Kısmetse Olur' adlı programın gelin adaylarından Aycan Varış, yakın arkadaşı olan Sema Bayraktar'ın eski eşi Burak Öztürk ile evleniyor. İşte detaylar...

Snob Magazin'in özel haberine göre; Bir dönem izlenme rekorları kıran ve sosyal medyada da fazlasıyla konuşulan 'Kısmetse Olur' adlı yarışmada mücadele eden Aycan Varış, yakın arkadaşı olan Sema Bayraktar'ın eski eşi Burak Öztürk ile evleniyor.

SÜRPRİZ EVLİLİK TEKLİFİ

Aycan Varış, sevgilisi Burak Öztürk ile Hakan Altun'un Cahide'deki sahnesine gitti.

Varış, burada sevgilisinden evlilik teklifi aldı.

(Aycan Varış ve Sema Bayraktar haftalar önce aynı karede)

BÜYÜK BİR MUTLULUK YAŞADI

Sevgilisinin bu teklifine 'evet' diyen Varış'ın büyük bir mutluluk yaşadığı öğrenildi.

ARKADAŞININ ESKİ EŞİYLE EVLENİYOR

Aycan Varış'ın, yakın arkadaşı olan Sema Bayraktar'ın eski eşi Burak Öztürk ile evlenecek olması sosyal medyada tartışma yarattı.

Varış'ın yakın çevresine, "Benim bir yanlışım yok. Onlar zaten boşanmış" dediği iddia edildi.

SEMA BAYRAKTAR İLE BURAK ÖZTÜRK'ÜN EVLİLİĞİ KISA SÜRDÜ

Oyuncu Ufuk Bayraktar'ın kız kardeşi olan Sema Bayraktar, 2017 yılında Burak Öztürk ile evlenmişti. Çiftin evliliği çok kısa sürdü.

AYCAN VARIŞ KİMDİR?

27 yaşındaki Aycan Varış, aslen Çorumlu. Üniversite mezunu olan Varış, sosyal medyada büyük bir takipçi kitlesine sahip. Aycan Varış'ın şimdilerde kendisine ait bir organizasyon şirketi vardır.

Kısmetse Olur Yarışmacısı Aycan Varış, Arkadaşının Eski Eşiyle Evleniyor
Kısmetse Olur Yarışmacısı Aycan Varış, Arkadaşının Eski Eşiyle Evleniyor
Kısmetse Olur Yarışmacısı Aycan Varış, Arkadaşının Eski Eşiyle Evleniyor
Kısmetse Olur Yarışmacısı Aycan Varış, Arkadaşının Eski Eşiyle Evleniyor
Kısmetse Olur Yarışmacısı Aycan Varış, Arkadaşının Eski Eşiyle Evleniyor

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Sema Bayraktar, Hakan Altun, Evlilik, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Kısmetse Olur Yarışmacısı Aycan Varış, Arkadaşının Eski Eşiyle Evleniyor - Son Dakika


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