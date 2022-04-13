Kıvanç Tatlıtuğ, çocuğuna neden Kurt adını koyacaklarını anlattı: Aile kuran güçlü bir karakter anlamı var - Son Dakika
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Kıvanç Tatlıtuğ, çocuğuna neden Kurt adını koyacaklarını anlattı: Aile kuran güçlü bir karakter anlamı var

13.04.2022 15:10

Bu ayın sonunda ilk bebeğini kucağına alacak olan oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, oğluna neden Kurt adını vereceklerini anlattı. Kurt adının anlamından etkilendiğini söyleyen Tatlıtuğ, "Öğretici, yol gösterici, tek eşli, aile kuran güçlü bir karakter olduğu için oğlumuza bu ismi koymaya karar verdik" dedi.

2016 yılında nikah masasına oturan Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer, şimdilerde anne ve babalık heyecanı yaşıyor. Bu ayın sonunda bebekleri dünyaya gelecek olan çift, oğullarına isim olarak Kurt'u seçti.

"ÖĞRETİCİ, YOL GÖSTEREN VE TEK EŞLİ DEMEK"

2014 yılında Kurt Seyit ve Şura'nın setinde aşk yaşamaya başlayan çift, çocuklarına diziden esinlenerek Kurt Efe adını koymaya karar verdi. Oğullarına neden Kurt adını verdikleriyle ilgili açıklama yapan Tatlıtuğ, "Evet, çocuğumuzun adını Kurt koyacağız. Birçok Türk destanında adı geçiyor. Hayvanların arketiplerini de araştırdım. Kurt, öğretici, yol gösterici, tek eşli, aile kuran güçlü bir karakter olduğu için oğlumuza Kurt adını koymaya karar verdik" dedi.

Kıvanç Tatlıtuğ, çocuğuna neden Kurt adını koyacaklarını anlattı: Aile kuran güçlü bir karakter anlamı var

BAŞAK DİZER: KIVANÇ TELEFONUMDA KURT DİYE KAYITLI, BİZİM İÇİN ANISI VAR

Başak Dizer de geçtiğimiz günlerde Sabah'a verdiği röportajda Kurt adının hikayesini şu sözlerle anlatmıştı: "Biz 'Kurt Seyit ve Şura' dizisi sırasında ilişkiye başladık Kıvanç'la. Dizideki karakter ismi de hoşuma gidiyordu. Telefonumda Kıvanç, 'Kurt' diye kayıtlıydı. Dizideki lakabını biz de oğlumuza lakap olarak koymak istedik, bizim için anısı var. Yanına da Efe'yi koyduk. Kurt bana maskülen ve güçlü bir isim geliyor. Kurt tarihimiz açısından da bir sembol. Birçok Türk destanında da kurt ismi kavimlerin yol göstericisi olarak geçiyor. Hayvanların arketiplerini de araştırdım. Kurt; öğretici, yol gösterici, takımla hareket eden, tek eşli, aile kuran ve onu koruyan güçlü karakteri temsil ediyor."

Kıvanç Tatlıtuğ, çocuğuna neden Kurt adını koyacaklarını anlattı: Aile kuran güçlü bir karakter anlamı var
Kıvanç Tatlıtuğ, çocuğuna neden Kurt adını koyacaklarını anlattı: Aile kuran güçlü bir karakter anlamı var
Kıvanç Tatlıtuğ, çocuğuna neden Kurt adını koyacaklarını anlattı: Aile kuran güçlü bir karakter anlamı var
Başak Dizer bebeklerine neden "Kurt" ismini vereceklerini anlattı: Kıvanç'la ilişkimiz o dizide başladı
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Başak Dizer bebeklerine neden 'Kurt' ismini vereceklerini anlattı: Kıvanç'la ilişkimiz o dizide başladı Başak Dizer bebeklerine neden 'Kurt' ismini vereceklerini anlattı: Kıvanç'la ilişkimiz o dizide başladı İlişki İtirafı Olay Yarattı! İlişki İtirafı Olay Yarattı!

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Son Dakika Magazin Kıvanç Tatlıtuğ, çocuğuna neden Kurt adını koyacaklarını anlattı: Aile kuran güçlü bir karakter anlamı var - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kıvanç Tatlıtuğ, çocuğuna neden Kurt adını koyacaklarını anlattı: Aile kuran güçlü bir karakter anlamı var - Son Dakika
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