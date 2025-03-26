Kıvanç Tatlıtuğ siyasi gündemle ilgili sessizliğini bozdu - Son Dakika
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Kıvanç Tatlıtuğ siyasi gündemle ilgili sessizliğini bozdu

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Kıvanç Tatltuğ, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması sonrasındaki protestolarla ilgili bir paylaşımda bulundu. Tatlıtuğ, polis ve protestocu arasındaki barışçıl diyaloğu yansıtan kalp işaretli videoya "İşte bu" notuyla destek verdi.

26.03.2025 11:06  Güncelleme: 11:10
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından başlayan protestolar, Türkiye gündeminde geniş yankı uyandırdı. Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, olaylara dair bir paylaşım yaparak dikkatleri üzerine çekti.

ALKIŞ EMOJİSİ EKLEDİ

Tatlıtuğ, sosyal medya hesabından, bir protestocu ile polisin elleriyle karşılıklı kalp işareti yaptığı barış dolu anı paylaştı. Videoyu "İşte bu" mesajıyla yayımlayan oyuncu, paylaşımına alkış ve Türk Bayrağı emojileri ekleyerek birlik ve beraberlik vurgusu yaptı.

Tatlıtuğ'un paylaşımı kısa sürede binlerce etkileşim alırken, kullanıcılar bu tür pozitif mesajların toplumsal uzlaşı için için önemine vurgu yaptı.

Kıvanç Tatlıtuğ siyasi gündemle ilgili sessizliğini bozdu
Kıvanç Tatlıtuğ siyasi gündemle ilgili sessizliğini bozdu

Kıvanç Tatlıtuğ, Ekrem İmamoğlu, Magazin, Polis, Son Dakika

Son Dakika Magazin Kıvanç Tatlıtuğ siyasi gündemle ilgili sessizliğini bozdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (17)

  • BURAK HANZADE:
    78908900: iki kelimeyi yan yana getiremediğin an anladık CHP li olmadığını rahat ol ak çomar :) ayrıca bir önceki paylaşımda sonuna kadar tayyip yazıp buraya gelip chp liyim yazmandan ne türlü bir fırıldak olduğun açıkca ortada böyle algı yapıyorlar işte arkadaşlar yutmayın 68 111 Yanıtla
  • Ender Yavaş:
    Siz taraf olmayın. Sizide içeri atarlar. Sizi gaza getirmeye çalışanları da takmayın. 28 106 Yanıtla
  • Musti5201:
    Siz bu güne kadar Tayyip Erdoğan’a bir defa saygı duymadınız Sonra bizden oy beklersiniz % 25 ilk azınlık Siz bu kafayla Daha çok ağlarsınız 77 29 Yanıtla
  • BURAK HANZADE:
    taraf olmayan bertaraf olur helal olsun gün koyunla kurdu ayırma günüdür 62 39 Yanıtla
  • Serkan Yalçın:
    Burak Hanzade kaeinuzikim 17 25 Yanıtla
  • yxdjwxpmhp:
    bu burak hanzade ilk 6 ay anne sütü almamış belli psikoloğa git seçim kazanmadıkça 25 senede psikolojiniz bozulmuş sizin 25 10 Yanıtla
  • Kayra D723:
    Ancak yurtdışından yazarsın Burak Hanzade seni trol sendemi nemalaniyordun ekremden 18 4 Yanıtla
  • Sernazze:
    boykot ediyordunuz ne oldu bir de bunların yorumlarını olumsuz onaylamayın siz onayladıkça en üste çıkıyorlar dikkat 14 7 Yanıtla
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