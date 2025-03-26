Kıvanç Tatlıtuğ siyasi gündemle ilgili sessizliğini bozdu

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından başlayan protestolar, Türkiye gündeminde geniş yankı uyandırdı. Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, olaylara dair bir paylaşım yaparak dikkatleri üzerine çekti.

ALKIŞ EMOJİSİ EKLEDİ

Tatlıtuğ, sosyal medya hesabından, bir protestocu ile polisin elleriyle karşılıklı kalp işareti yaptığı barış dolu anı paylaştı. Videoyu "İşte bu" mesajıyla yayımlayan oyuncu, paylaşımına alkış ve Türk Bayrağı emojileri ekleyerek birlik ve beraberlik vurgusu yaptı.

Tatlıtuğ'un paylaşımı kısa sürede binlerce etkileşim alırken, kullanıcılar bu tür pozitif mesajların toplumsal uzlaşı için için önemine vurgu yaptı.