Kızı elektronik sigara yüzünden ölümden dönen Selen Görgüzel, yaşadıkları korkuyu anlattı

Magazin

Oyuncu ve şarkıcı Selen Görgüzel'in Yılmaz Bektaş ile evliliğinden dünyaya gelen 25 yaşındaki kızı İlknaz Bektaş, elektronik sigara kullanımı nedeniyle küçük bir kalp krizi geçirdi. Kızının yaşadığı durumu anlatan Görgüzel, "Lütfen sağlığınızı riske atmayın" uyarısında bulundu.

"EVLADIM ACİLEN AMELİYATA ALINDI"

Instagram hesabından kızının fotoğrafını yayınlayan anne Selen Görgüzel şu ifadeleri kullandı: "Kızım İlknaz Bektaş elektronik sigara (puff) kullanımına bağlı olarak ciddi bir sağlık sorunu yaşamıştır. Akciğerlerin dumanı süzememesi sonucu kalbin etrafında hava kabarcıkları oluşmuş ve bu kabarcıklar, kalbin çalışmasını engelleyecek seviyeye ulaşarak hayati tehlike yaratmıştır. Durumun ciddiyeti nedeniyle evladım acilen ameliyata alınmış ve Prof. Dr. Çağatay Tezel tarafından başarılı bir müdahale gerçekleştirilmiştir. Şu anda iyileşme sürecinde olup, Allah'ın izniyle bu zor dönemi atlatacağımıza inanıyoruz."

"SAĞLIĞINIZI RİSKE ATMAYIN"

"Bu süreçte yanımızda olan, arayıp soran ve dualarını eksik etmeyen tüm dostlarımıza ve sevdiklerimize yürekten teşekkür ediyoruz. Sizlerin desteği bizler için çok kıymetlidir. Telefonlara cevap veremiyoruz, ancak lütfen merak etmeyin, iyiyiz. Son olarak, yaşadığımız bu zorlu deneyimin ışığında, herkesi elektronik sigara kullanımının tehlikeleri konusunda bir kez daha uyarmak istiyoruz. Lütfen sağlığınızı riske atmayın."

İLKNAZ: AKCİĞERİMDE OLUŞAN HAVA KABARCIKLARI KALBİMİN ATMASINI ZORLAŞTIRDI

Instagram hesabından hasta yatağında çektiği fotoğrafını paylaşarak gelen yorumlara cevap veren ilknaz Bektaş da şu notu ekledi: Öncelikle arayan, soran, beni tanıyan ya da tanımadan merak eden herkese çok teşekkür ederim. Bu süreçte beni yalnız hissettirmediğiniz için iyi ki varsınız. Normalde bu tarz paylaşımlar yapmayı sevmem, ancak cuma günü geçirdiğim operasyondan sonra yaptığım paylaşımın, insanların bu durumdan kurtulmasına önayak olması beni gerçekten çok mutlu etti. Birçok kişi hangi markadan kaynaklandığını sormuş; emin olun, ben de bilmiyorum. Uzun ömürlü etkilerini bilmediğimiz plastik malzemeleri, rengi ve tadıyla masumlaştırıyorduk. Ben de kendi yaşıtlarım gibi her bu ürünlere bağımlılık geliştirmiştim ve böyle bir şey başıma geleceğini hiç beklemiyordum. Çok sağlıklı beslenip her gün spor yaparım. 'Benim başıma gelmez' diyordum. Henüz çok genç olduğum için bu yaşta bir şey olmaz diyordum. Fakat, akciğerimde oluşan hava baloncuklarının kalbimin atmasını zorlaştırması üzerine yaşadığım ameliyat, fikrimi ve bakış açımı değiştirdi."

"SÜREÇ HİÇ HOŞ DEĞİLDİ, CANIM ÇOK ACIDI"

"Tekrar herkese çok teşekkürler; ben çok iyiyim ve artık kendime daha fazla dikkat edeceğim için daha da iyi olacağım. Ancak şunu söylemeliyim ki, bana göre dünyanın en tatlı ve ilgili doktorları ve hemşireleriyle olmama rağmen bu süreç hiç hoş değildi ve canım çok acıdı. Eğer bu yaşadıklarımdan bir örnek alabilecek biri varsa, bu beni çok mutlu eder. Bunun dışında, çok komik yorumlar da gördüm, onlara da çok güldüm."