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Kızıl Goncalar dizisine RTÜK'ten 9 milyon TL ceza ve yayın durdurma cezası - Son Dakika
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Kızıl Goncalar dizisine RTÜK'ten 9 milyon TL ceza ve yayın durdurma cezası

RTÜK, Kızıl Goncalar dizisine 9 milyon TL para cezası ve 2 kez yayın durdurma cezası verdi. FOX TV ve yapım şirketi Gold Film, cezaya karşı dava açtı. Dizi, milli ve manevi değerlere aykırı olduğu gerekçesiyle cezalandırıldı. Mahkemeden yürütmenin durdurulması kararı çıkmazsa 8 Ocak'taki bölüm yayınlanmayacak.

Kızıl Goncalar dizisine RTÜK\'ten 9 milyon TL ceza ve yayın durdurma cezası
04.01.2024 - 02:28,  Güncelleme: 02:31
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Yayınlandığı ilk bölümden beri tepkilerin odağında olan RTÜK tarafından soruşturma başlatılan Kızıl Goncalar dizisine 9 milyon TL'lik para cezası ve 2 kez yayın durdurma cezası verdiği ortaya çıktı. RTÜK'ün cezasına karşı çıkan FOX TV ve dizinin yapım şirketi Gold Film, karşı dava açtı.

İKİ KOLDAN DAVA AÇIYORLAR

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, RTÜK'ün verdiği cezanın gerekçesi yayıncı kuruluş FOX'un sahibi olan Huzur Radyo TV Anonim Şirketi'ne tebliğ edildi. RTÜK'ün diziye kestiği idari para cezasının 9 milyon TL olduğu ortaya çıktı. RTÜK'ün "Milli ve manevi değerlerine, genel ahlaka ve ailenin korunması ilkesine aykırı olamaz" ilkesinin ihlali nedeniyle ceza uygulandığı belirtilen Kızıl Goncalar için hem FOX, hem de yapım şirketi Gold Film yasal yollara başvurdu. Önümüzdeki pazartesi gününe kadar mahkemeden "yürütmenin durdurulması" kararı alınamazsa "Kızıl Goncalar"ın yılbaşı tatili sonrası 8 Ocak'taki 3. Bölümü ekrana gelmeyecek.

KIZIL GONCALAR'IN KONUSU NE?

Başrollerini Özgü Namal ve Özcan Deniz'in paylaştığı Kızıl Goncalar dizisiseküler bir Atatürkçü olan Levent (Özcan Deniz) ve mutaassıp bir tarikatın içinde yaşayan Meryem'in (Özgü Namal) kaderlerinin kesişmesini konu alırken, inanç ve fikir ayrılıklarına rağmen "evlat" söz konusu olduğunda anneliğin/babalığın birleştirici gücüne dikkat çekiyor.

Kızıl Goncalar'ın yapım şirketi ve kanalı, 9 milyon TL'lik ceza veren RTÜK'e karşı dava açtı

Kızıl Goncalar'ın yapım şirketi ve kanalı, 9 milyon TL'lik ceza veren RTÜK'e karşı dava açtı

Kızıl Goncalar dizisine RTÜK'ten 9 milyon TL ceza ve yayın durdurma cezası

Kaynak: Magazinkolik
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SON DAKİKA: Kızıl Goncalar dizisine RTÜK'ten 9 milyon TL ceza ve yayın durdurma cezası - Son Dakika
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