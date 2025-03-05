Show TV ekranlarında cuma günü fırtına gibi esen Kızılcık Şerbeti, son bölümüyle yine izleyiciyi ekrana kilitledi. Başrollerinde Evrim Alasya, Barış Kılıç, Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör gibi isimlerin yer aldığı dizinin sevilen yönetmeni değişti.
Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Dizinin 4. sezonunun da çekileceği belirtildi. 91 hafta boyunca diziyi çeken kurucu yönetmen Ketche lakaplı Hakan Kırvavaçekibe veda etti. Dizinin yeni yönetmeni Aydın Bulut bugün sete çıktı.
ünlü yönetmen yayınladığı veda mesajında "2022 yılından beri çektiğim Kızılcık Şerbeti'ne 91.bölümde veda ediyorum. Tüm oyuncularıma, ekibime, Gold Film ve Show TV'ye teşekkür ederim. Teşekkürler: We are allways a family (Biz daima bir aileyiz)" cümlelerine yer verdi.
"Yeditepe İstanbul", "Dila Hanım" ve "Ihlamurlar Altında" dizilerini çeken Aydın Bulut bugün Ünal ev sahneleriyle işbaşı yaptı.
Son Dakika › Magazin › Kızılcık Şerbeti'nde bir dönem sona erdi - Son Dakika
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