Kızılcık Şerbeti'nde bir dönem sona erdi - Son Dakika
Üye Girişi
Magazin

Kızılcık Şerbeti'nde bir dönem sona erdi

Geniş Video İzle

Ekranların sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti'nde önemli bir değişiklik gerçekleşti. Diziyi reyting listelerinde üst sıralara taşıyan yönetmen Ketche lakaplı Hakan Kırvavaç, Kızılcık Şerbeti'ni bıraktı.

05.03.2025 14:35  Güncelleme: 14:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Show TV ekranlarında cuma günü fırtına gibi esen Kızılcık Şerbeti, son bölümüyle yine izleyiciyi ekrana kilitledi. Başrollerinde Evrim Alasya, Barış Kılıç, Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör gibi isimlerin yer aldığı dizinin sevilen yönetmeni değişti.

YENİ YÖNETMEN AYDIN BULUT OLDU

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Dizinin 4. sezonunun da çekileceği belirtildi. 91 hafta boyunca diziyi çeken kurucu yönetmen Ketche lakaplı Hakan Kırvavaçekibe veda etti. Dizinin yeni yönetmeni Aydın Bulut bugün sete çıktı.

VEDA MESAJI YAYINLADI

ünlü yönetmen yayınladığı veda mesajında "2022 yılından beri çektiğim Kızılcık Şerbeti'ne 91.bölümde veda ediyorum. Tüm oyuncularıma, ekibime, Gold Film ve Show TV'ye teşekkür ederim. Teşekkürler: We are allways a family (Biz daima bir aileyiz)" cümlelerine yer verdi.

AYDIN BULUT HANGİ DİZİLERİ YÖNETTİ

"Yeditepe İstanbul", "Dila Hanım" ve "Ihlamurlar Altında" dizilerini çeken Aydın Bulut bugün Ünal ev sahneleriyle işbaşı yaptı.

Kızılcık Şerbeti'nde bir dönem sona erdi
Kızılcık Şerbeti\'nde bir dönem sona erdi

Televizyon, Yönetmen, 3-sayfa, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Kızılcık Şerbeti'nde bir dönem sona erdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

21:18 Detaylar ortaya çıktı: Acun’un başını bu maçlar yakmış Detaylar ortaya çıktı: Acun'un başını bu maçlar yakmış
21:03 Adnan Beker transferi CHP’yi alt üst etti Mansur Yavaş, Özgür Özel’i açıkça yalanladı Adnan Beker transferi CHP'yi alt üst etti! Mansur Yavaş, Özgür Özel'i açıkça yalanladı
19:56 Narin Güran’ın ölmeden önceki son isteği kahretti Narin Güran'ın ölmeden önceki son isteği kahretti
19:39 Çin, Trump’a açık açık meydan okudu: ABD savaş istiyorsa savaşa hazırız Çin, Trump'a açık açık meydan okudu: ABD savaş istiyorsa savaşa hazırız
17:42 Mimar Ece Gürel’in akrabasından çarpıcı sözler: 4-5 avukatla aynı odaya sokuyorlar Mimar Ece Gürel'in akrabasından çarpıcı sözler: 4-5 avukatla aynı odaya sokuyorlar
09:27 Futbolcular isyanda Galatasaray hakkında ortalığı karıştıracak iddia Futbolcular isyanda! Galatasaray hakkında ortalığı karıştıracak iddia
09:09 Kıymetli maden altın bir kıvılcım bekliyor Kıymetli maden altın bir kıvılcım bekliyor
08:50 Portekiz basını yazdı: Benfica’da gündem oruç tutan futbolcular Portekiz basını yazdı: Benfica'da gündem oruç tutan futbolcular
08:42 Piyasalar pür dikkat kritik veriye odaklandı Piyasalar pür dikkat kritik veriye odaklandı
08:31 Dünya devi Ramazan ayına özel inanç odası açtı Dünya devi Ramazan ayına özel inanç odası açtı
08:30 Bankacılık devi bir çok çalışanını işten çıkaracak Bankacılık devi bir çok çalışanını işten çıkaracak
08:22 Emeklilerin gözü ikramiye zammında 3 formül öne çıkıyor Emeklilerin gözü ikramiye zammında! 3 formül öne çıkıyor
08:17 Muhabirden gerginlik yaşadığı Avşar’a olay yanıt: Bana evlenme teklif etmiştiniz Muhabirden gerginlik yaşadığı Avşar'a olay yanıt: Bana evlenme teklif etmiştiniz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2025 21:48:15. #7.12#
SON DAKİKA: Kızılcık Şerbeti'nde bir dönem sona erdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.