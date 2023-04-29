Kızılcık Şerbeti'nin sevilen Nursema'sı Ceren Karakoç sosyal medyadan romantik paylaşım: 40 kere maşallah sevgilim - Son Dakika
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Kızılcık Şerbeti'nin sevilen Nursema'sı Ceren Karakoç sosyal medyadan romantik paylaşım: 40 kere maşallah sevgilim

29.04.2023 17:34

Kızılcık Şerbeti'nin Nursema'sı Ceren Yalazoğlu Karakoç eşinin doğum gününü romantik bir paylaşımla kutladı. Başarılı oyuncu eşiyle gün batımı pozunu paylaşıp "Sevgilim 40 kere maşallah" notunu düştü.

Yayınlandığın günden itibaren izlenme rekorları kıran Kızılcık Şerbeti oyuncu kadrosuyla dillerden düşmüyor. Dizide Nursema karakterine başarıyla hayat veren Ceren Yalazoğlu Karakoç başarılı oyunculuk kariyerinin yanında sosyal medya paylaşımlarıyla da adından sık sık söz ettiriyor.

EŞİNİN DOĞUM GÜNÜNÜ KUTLADI

Unutma Beni adlı dizide Ali karakterini canlandıran Osman Karakoç ile evli olan Ceren Yalazoğlu Karakoç, Instagram hesabından romantik bir paylaşıma imza attı. Eşiyle gün batımı pozunu paylaşan ünlü oyuncu eşinin doğum gününü kutlayıp "Sevgilim 40 kere maşallah" notuyla aşkını haykırdı.

Kızılcık Şerbeti'nin Nursema'sı Ceren Karakoç'tan romantik paylaşım: 40 kere maşallah sevgilim

CEREN YALAZOĞLU KARAKOÇ KİMDİR?

1984 yılında Ankara'da dünyaya gelen Ceren Yalazoğlu Karakoç, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sahne ve Görüntü Sanatları Bölümü'nde eğitimini tamamladı. 9 sezon Ankara'da çekilen Beni Affet dizisinde yer alan oyuncu daha sonra kariyerine İstanbul'da Maria ile Mustafa ve Akıncı gibi dizilerde devam etmiştir. Oyuncu ayrıca birçok tiyatro oyununda da sahne almıştır. Bu dönem Kızılcık Şerbeti'nde Nursema karakterine hayat vermektedir.

Kızılcık Şerbeti'nin Nursema'sı Ceren Karakoç'tan romantik paylaşım: 40 kere maşallah sevgilim
Kızılcık Şerbeti'nin Nursema'sı Ceren Karakoç'tan romantik paylaşım: 40 kere maşallah sevgilim
Kızılcık Şerbeti'nin Nursema'sı Ceren Karakoç'tan romantik paylaşım: 40 kere maşallah sevgilim
Kızılcık Şerbeti'nin Nursema'sı Ceren Karakoç'tan romantik paylaşım: 40 kere maşallah sevgilim
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Son Dakika Magazin Kızılcık Şerbeti'nin sevilen Nursema'sı Ceren Karakoç sosyal medyadan romantik paylaşım: 40 kere maşallah sevgilim - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kızılcık Şerbeti'nin sevilen Nursema'sı Ceren Karakoç sosyal medyadan romantik paylaşım: 40 kere maşallah sevgilim - Son Dakika
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