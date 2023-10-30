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Kızları eşi tarafından öldürülen acılı anne ve babanın ağıtları yürek yaktı - Son Dakika

Kızları eşi tarafından öldürülen acılı anne ve babanın ağıtları yürek yaktı

Son Güncelleme: 30.10.2023 13:13

Aylardır haber alınamayan eşi Bedriye Kılıç'ı öldürmekle suçlandığı için günlerce çıktığı Müge Anlı ile Tatlı Sert programında masum olduğunu söyleyen Tayfur Kılıç, korkunç cinayeti itiraf etti. Çocuklarının ölümüyle yıkılan acılı anne ve baba suçluların idam edilmesi gerektiğini söyleyerek canlı yayında gözyaşları içinde ağıt yaktı.

Konya Akşehir'den, 6 Temmuz'da, kaybolan evli ve 3 çocuk annesi, 35 yaşındaki Bedriye Kılıç'tan haftalarca haber alamayan aile, ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programına çıkarak yardım istemişti. Aylardır aranan Kılıç'ın eşi Tayfur Kılıç tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Acı haberle kahrolan acılı anne ve baba canlı yayında ağıt yaktı.

KARISINI ÖLDÜRÜP UÇURUMDAN ATMIŞ

Memleketi Akşehir'e giderken Konya Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından şehirlerarası otobüste gözaltına alınan Tayfur Kılıç, "Eşimin telefonuna sürekli mesajlar geliyordu. Kıskançlık nedeniyle kavga ettik. Evde eşimi boğarak öldürdüm. Sonra cesedini otomobile taşıyıp, Akşehir- Isparta karayolu üzerinde dağlık bir alandaki uçuruma attım" dedi. Kılıç, emniyetteki işlemlerin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kızları eşi tarafından öldürülen acılı anne ve babanın ağıtları yürek yaktı

ACILI ANNE VE BABANIN AĞITLARI YÜREK YAKTI

Acılı baba, canlı yayında kızının fotoğrafına sarılarak "Ah sarı çiçeğim benim nasıl kıydılar" derken anne de "Ben sana hiç kıyamadım onlar sana nasıl kıydı. Ölüm sana değil bana yakışıyordu. Sen benim başucumda ağlayacaktın ben değil yavrum. Benim yavrumun kemiklerini bulup çıkarın. Ah benim sarı kuzum nasıl kıydılar sana" diyerek ağıt yaktı.

Kızları eşi tarafından öldürülen acılı anne ve babanın ağıtları yürek yaktı

MÜGE ANLI: YAZIKLAR OLSUN, BU KADAR DA YALANCILIK OLMAZ

Yaşananlara tepki gösteren Müge Anlı ise "Bu kadın, kızı bulunsun diye damadın ayaklarına kapandı ve kemiklerini bulmak için yalvardı. Yazıklar olsun bu kadar yalancılık olmaz. Ölüm insanın çocuğuna yakışmıyor" dedi.

Kızları eşi tarafından öldürülen acılı anne ve babanın ağıtları yürek yaktı

SUÇLULARIN İDAM EDİLMESİNİ İSTEDİLER

Kızının acısına dayanamayan anne canlı yayında fenalık geçirdi. Aile, olayda şüphelendikleri herkesi tutuklanarak idam edilmesini ve kızlarının kemiklerinin bulunmasını istedi.

Kızları eşi tarafından öldürülen acılı anne ve babanın ağıtları yürek yaktı
Kızları eşi tarafından öldürülen acılı anne ve babanın ağıtları yürek yaktı

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Son Dakika Magazin Kızları eşi tarafından öldürülen acılı anne ve babanın ağıtları yürek yaktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kızları eşi tarafından öldürülen acılı anne ve babanın ağıtları yürek yaktı - Son Dakika
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