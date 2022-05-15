Kocaeli'nde Aynur Doğan konseri ilçe belediyesi tarafından iptal edildi - Son Dakika
Üye Girişi

Kocaeli'nde Aynur Doğan konseri ilçe belediyesi tarafından iptal edildi

15.05.2022 22:13
Kocaeli'nde Aynur Doğan konseri ilçe belediyesi tarafından iptal edildi

Kocaeli'nde 20 Mayıs'ta düzenlenmesi planlanan Aynur Doğan konseri Derince Belediyesi tarafından iptal edildi. Belediyeden yapılan konuyla ilgili açıklamada, "İlçemiz sınırları içerisinde özel bir firmanın yapacak olduğu konser organizasyonunun yapılan detaylı inceleme sonucunda uygun olmadığı tespit edilmiş olup, etkinlik belediyemiz tarafından iptal edilmiştir" denildi.

Kocaeli'nde 20 Mayıs'ta Derince Açık Hava Sahnesi'nde gerçekleşmesi planlanan Aynur Doğan konseri Derince Belediyesi tarafından iptal edildi.

Kocaeli'nde Aynur Doğan konseri ilçe belediyesi tarafından iptal edildi

"DETAYLI İNCELEME SONUCU UYGUN OLMADIĞI TESPİT EDİLDİ"

Derince Belediyesi tarafından sosyal medyadan yapılan açıklamada "İlçemiz sınırları içerisinde özel bir firmanın yapacak olduğu konser organizasyonunun yapılan detaylı inceleme sonucunda uygun olmadığı tespit edilmiş olup, etkinlik belediyemiz tarafından iptal edilmiştir." denildi.

Kocaeli'nde Aynur Doğan konseri ilçe belediyesi tarafından iptal edildi
YORUMLAR
500
Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Kocaeli'de söyleşiye katıldı Açıklaması Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Kocaeli'de söyleşiye katıldı Açıklaması Kocaeli Kitap Fuarını ilk gün 92 bin kişi ziyaret etti Kocaeli Kitap Fuarını ilk gün 92 bin kişi ziyaret etti

Aynur Doğan, Kocaeli, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Kocaeli'nde Aynur Doğan konseri ilçe belediyesi tarafından iptal edildi - Son Dakika


Son Dakika
22:19 Golsüz beraberlikle biten Karagümrük maçı sonrası başarılı eldiven Altay Bayındır'dan itiraf: Otobüste duygusal anlar yaşadım
22:06 Türkiye yazı beklerken, il ve ilçeler sel sularının altında kaldı, tarlalar zarar gördü
21:48 Kasımpaşa'yı 4-2 mağlup etti! Antalyaspor'un 15 maçlık yenilmezlik serisi devam ediyor!
21:44 Edirne'deki acı biber yeme yarışmasının ödülü şaşkınlık yarattı! Kazanan kişiye ağırlığınca ayçiçek yağı verildi
21:15 Ülkemizde 15 Mayıs günü koronavirüs sebebiyle 10 kişi vefat etti, bin 154 yeni vaka görüldü
21:13 Fenerbahçe, Fatih Karagümrük ile 0-0 berabere kaldı, Şampiyonlar Ligi'ni garantileyemedi
20:27 Türkiye'nin Hindistan'tan buğday ithal etmeye başladı iddia edilmişti! Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan yalanlama geldi
20:25 Beşiktaşlı futbolcuları sayan muhabirin telaffuzu sosyal medyada gündem oldu!
20:02 Fenerbahçe'de heyecan yaratan transfer! Luis Suarez için tüm şartlar zorlanacak
20:00 Skandal iddia: "Sosyal hizmet il müdürleri, bakanlıkta işe girmek isteyen yurttaştan 100 bin lira istedi"
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.05.2022 22:28:13. #1.13#
SON DAKİKA: Kocaeli'nde Aynur Doğan konseri ilçe belediyesi tarafından iptal edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement