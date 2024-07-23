Konserde panik! Hadise ile fotoğraf çektirmek isteyen hayranı sahneye koştu - Son Dakika
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Konserde panik! Hadise ile fotoğraf çektirmek isteyen hayranı sahneye koştu

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Dün akşam Bodrum'da konser veren Hadise ile fotoğraf çektirmek isteyen bir erkek hayranı güvenliği aşarak sahneye koştu. Hadise'ye çarptığı esnada araya giren koruma çocuğu uzaklaştırırken neye uğradığını şaşıran ve omzundan darbe alan şarkıcı, konserine devam etti.

23.07.2024 14:32
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Yoğun bir konser maratonu bulunan Hadise, dün akşam Bodrum'da sahneye çıktı. Peş peşe sevilen şarkılarını söyleyerek dans eden Hadise, bir hayranının sahneye çıkmasıyla büyük bir şok yaşadı.

Sahnede Sıfır Tolerans şarkısını söyleyen Hadise ile fotoğraf çektirmek isteyen genç erkek sahneye çıktı. Çocuğun Hadise'ye yaklaştığını gören koruması hemen araya girerek uzaklaştı. Koruma ve çocuk arasındaki arbede de omzuna darbe alan Hadise, neye uğradığını şaşırdı. Kısa süreli bir şaşkınlık yaşayan Hadise, omzunu tutarak şarkısını söylemeye devam etti. Şarkıcının o anları da Blog Yağmuru hesabından yayınlandı.

Konserde panik! Hadise ile fotoğraf çektirmek isteyen hayranı sahneye koştu
Konserde panik! Hadise ile fotoğraf çektirmek isteyen hayranı sahneye koştu
Konserde panik! Hadise ile fotoğraf çektirmek isteyen hayranı sahneye koştu
Konserde panik! Hadise ile fotoğraf çektirmek isteyen hayranı sahneye koştu
Konserde panik! Hadise ile fotoğraf çektirmek isteyen hayranı sahneye koştu
Konserde panik! Hadise ile fotoğraf çektirmek isteyen hayranı sahneye koştu

Bodrum, Hadise, Magazin, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Magazin Konserde panik! Hadise ile fotoğraf çektirmek isteyen hayranı sahneye koştu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • ferhat eser: boş haberlere son verelim artık arkadaşlar 18 2 Yanıtla
  • Ali Göktürk: Allah için giyinenlerin öcü para için soyunanların fan olduğu çağa eriştik hayırlı olsun hepimize 10 3 Yanıtla
  • Serkan Seyyar: Çalışanım emeklim geçim derdinde ,gelecek korkusu yaşıyor,hadise hanım !!!! Artık kaç milyon tl aldıysa konserden ,onun korkusunumu dertmi edelim!!!NE HABER AMA!!! 8 0 Yanıtla

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SON DAKİKA: Konserde panik! Hadise ile fotoğraf çektirmek isteyen hayranı sahneye koştu - Son Dakika
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