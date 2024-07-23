Konserde panik! Hadise ile fotoğraf çektirmek isteyen hayranı sahneye koştu

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Şimşek, Bahçeli\'nin sarf ettiği cümleye kayıtsız kalmadı: Desteğiniz çok kıymetli

Yoğun bir konser maratonu bulunan Hadise, dün akşam Bodrum'da sahneye çıktı. Peş peşe sevilen şarkılarını söyleyerek dans eden Hadise, bir hayranının sahneye çıkmasıyla büyük bir şok yaşadı.

Sahnede Sıfır Tolerans şarkısını söyleyen Hadise ile fotoğraf çektirmek isteyen genç erkek sahneye çıktı. Çocuğun Hadise'ye yaklaştığını gören koruması hemen araya girerek uzaklaştı. Koruma ve çocuk arasındaki arbede de omzuna darbe alan Hadise, neye uğradığını şaşırdı. Kısa süreli bir şaşkınlık yaşayan Hadise, omzunu tutarak şarkısını söylemeye devam etti. Şarkıcının o anları da Blog Yağmuru hesabından yayınlandı.