Konserde tepki çeken görüntü! Sütyenini çıkarıp sahnedeki sanatçıya fırlattı - Son Dakika
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Konserde tepki çeken görüntü! Sütyenini çıkarıp sahnedeki sanatçıya fırlattı

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Konseri ön sıralarından izleyen bir genç kızın sütyenini çıkarak sahnedeki sanatçıya fırlattığı anlara ilişkin görüntü büyük tepki çekti. Yanındaki arkadaşı tarafından kayda alınan videonun altına "Babanın gururunu düşünseydin bari" şeklinde yorumlar yapıldı.

24.09.2024 12:04
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Bir konserde kayda alınan görüntü kısa sürede en çok izlenenler arasına girdi. Görüntüde konseri ön sıralardan izleyen bir genç kızın, kendini müziğin ritmine fazla kaptırması sonrası sütyenini çıkararak sahnedeki sanatçıya fırlattığı görüldü. Sanatçının da sütyeni alarak hiçbir şey olmamış gibi konserine devam etmesi dikkatlerden kaçmadı.

"EDEP NE GÜZEL ŞEYSİN"

Görüntünün viral olması üzerine birçok sosyal medya kullanıcısı genç kıza "neden bunu gururla yapıyor?", "Ablacım rezil ettin kendini", "Sapıklıkta sınır tanımayanlar", "Edep ne güzel şeysin" yorumlarıyla tepki gösterdi.

Konserde tepki çeken görüntü! Sütyenini çıkarıp sahnedeki sanatçıya fırlattı

Magazin, Müzik, Son Dakika

Son Dakika Magazin Konserde tepki çeken görüntü! Sütyenini çıkarıp sahnedeki sanatçıya fırlattı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • Mustafa Turgut:
    ....Hayvanlarda iç çamaşırı kullanmaz. 46 4 Yanıtla
  • ahmet demir:
    cumhuriyet kadını 19 20 Yanıtla
  • Mehmet Kaynar:
    GELECEĞİN TAM POTANSİYELLİ KALTAGI. 27 2 Yanıtla
  • Ali İzzet Aşrak:
    daha neler göreceğiz 17 3 Yanıtla
  • serkan cindemir:
    Sızın ahlakınıza ben 15 1 Yanıtla
  • Ümit Onur:
    Edep ya hu...!! 14 1 Yanıtla
  • fatih mazlum:
    Kamalistler bayram ediyor 7 6 Yanıtla
  • Eyup Kaya:
    Türk milleti zekidir çalışkandır 6 4 Yanıtla
  • Gökhan Çelik:
    Yazıklar olsun asımın nesli işte 1 0 Yanıtla
  • Nusret:
    yakında donunu cikarip atanlar görürseniz şaşırmayın çünkü oraya doğru gidiyoruz 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Konserde tepki çeken görüntü! Sütyenini çıkarıp sahnedeki sanatçıya fırlattı - Son Dakika
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