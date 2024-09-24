Konserde tepki çeken görüntü! Sütyenini çıkarıp sahnedeki sanatçıya fırlattı

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Depremde 526 kişinin ölümüne neden olan siteyle ilgili 7 sanığa dava açıldı

Bir konserde kayda alınan görüntü kısa sürede en çok izlenenler arasına girdi. Görüntüde konseri ön sıralardan izleyen bir genç kızın, kendini müziğin ritmine fazla kaptırması sonrası sütyenini çıkararak sahnedeki sanatçıya fırlattığı görüldü. Sanatçının da sütyeni alarak hiçbir şey olmamış gibi konserine devam etmesi dikkatlerden kaçmadı.

"EDEP NE GÜZEL ŞEYSİN"

Görüntünün viral olması üzerine birçok sosyal medya kullanıcısı genç kıza "neden bunu gururla yapıyor?", "Ablacım rezil ettin kendini", "Sapıklıkta sınır tanımayanlar", "Edep ne güzel şeysin" yorumlarıyla tepki gösterdi.