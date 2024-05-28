Konsere dahi sarhoş çıkmıştı! Serdar Ortaç içini döktü: Her şeyimi kaybettim - Son Dakika
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Konsere dahi sarhoş çıkmıştı! Serdar Ortaç içini döktü: Her şeyimi kaybettim

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Son konserine sarhoş çıkan ve ayakta durmakta dahi zorlanan Serdar Ortaç, canlı yayın açarak içini döktü. 15 milyon TL borç ödeyen Ortaç, "Her şeyimi kaybettim, evim yansa umurumda olmaz" dedi.

28.05.2024 14:35
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Sosyal medyada açtığı canlı yayınlara alkollü çıktığı için eleştirilerin hedefi olan Serdar Ortaç, geçtiğimiz günlerde Harbiye'de sahneye sarhoş çıktı. Ayakta durmakta zorlanan ve şarkıları dahi okumakta zorlanan Ortaç, bir canlı yayın açarak içini döktü.

"KAYBEDECEK BİR ŞEYİM YOK"

Daha önce yaptığı açıklamada borçlarının belini büktüğünü ve 15 milyon TL ödediğini söyleyen Ortaç, Instagram hesabından açtığı canlı yayın da "Her şeyimi kaybettim. Sağlığımı da kaybettim. Babam, kardeşim, gitaristim öldü. Bunların hepsi beş sene içerisinde oldu. Boşandım. O en hafifi. Kaybedecek bir şeyim yok yani. Magazinde ne dedikleri önemli değil. Dönüp evim yansa bakmam yani... Hata yaptığımı biliyorum ama... İçmezsem hata yapmam" dedi.

Konsere dahi sarhoş çıkmıştı! Serdar Ortaç içini döktü: Her şeyimi kaybettim

SAHNEYE SARHOŞ ÇIKMIŞTI

Uzun yıllardır MS hastalığı ile mücadele eden ve birçok ilaç kullandığı için alkol alması yasak olan Serdar Ortaç, geçtiğimiz günlerde Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi'ne sarhoş çıkmıştı. Canlı şekilde şarkılarını söyleyemeyen ve sürekli dili dolanan sanatçı, "Bu gece sizden daha çok eğlendim. Senin yüzünden sarhoş oldum abla. Bu içkinin Allah belasını versin" diyerek sitem etmişti.

Konsere dahi sarhoş çıkmıştı! Serdar Ortaç içini döktü: Her şeyimi kaybettim
Konsere dahi sarhoş çıkmıştı! Serdar Ortaç içini döktü: Her şeyimi kaybettim

Serdar Ortaç, Ünlüler, Müzik, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Konsere dahi sarhoş çıkmıştı! Serdar Ortaç içini döktü: Her şeyimi kaybettim - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Sabri İnce: Para kişiyi sadece ünlü yapar. KARAKTER efsane. .. oda sende yok . 12 5 Yanıtla
  • Serdar Ozen: Varken yedin çatır çatır . Şimdi ne acıtasyon yapıyon 14 1 Yanıtla
  • Nazım Öztürk: Vaybe serdarım gencliyimizin sanat adamı nerden nereye hepimiz insanız düşmez kalkmaz bir allahdır sen buyolda yürümek yerine tövbe edipde allaha sıgınsana kardeşim be 13 0 Yanıtla
  • Kartal: içme sürekli ağlıyorsun acındırıyorsun 4 0 Yanıtla
  • Nazım Öztürk: Vurmayın arkadaşlar 0 1 Yanıtla

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SON DAKİKA: Konsere dahi sarhoş çıkmıştı! Serdar Ortaç içini döktü: Her şeyimi kaybettim - Son Dakika
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