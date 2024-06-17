Konserinde kendisinden geçen Selen Görgüzel, çılgınlar gibi göbek attı

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Oyunculuğun yanı sıra müzik kariyerine hız kesmeden devam eden Selen Görgüzel, sık sık dans performanslarıyla konuşuluyor. İlginç figürleriyle zaman zaman alay konusu olan ünlü isim bu sefer de göbek attı.

Yoğun bir konser maratonu bulunan Görgüzel, Kurban Bayramı'nın ilk gününde de Bodrum'da sahne aldı. Beyaz dekolteli elbise tercih eden Görgüzel, bir ara darbuka eşliğinde oynamayı da ihmal etmedi. Kıvraklığı ve kalça dansıyla alkış toplayan ünlü isim, bir ara kendisini müziğin fitmine fena kaptırdı.

Selen Görgüzel, geçtiğimiz aylarda yüz ve boynunu gerdirmişti.