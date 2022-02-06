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Koronavirüsü Yenen Tarkan'dan Mega Önlem! - Son Dakika

Koronavirüsü Yenen Tarkan'dan Mega Önlem!

06.02.2022 11:21
Koronavirüsü Yenen Tarkan'dan Mega Önlem!

Koronavirüse yakalanmamak için ailesiyle aylarca kendisini karantinaya alan konser vermeyen Tarkan, sosyal medya hesabından Covid-19'a yakalandığını duyurmuştu. Megastar, hastalığı boyunca bir takım önlemler aldığı ortaya çıktı.

Hürriyet'ten İsmail Bayrak'ın haberine göre; Megastar Tarkan, bir süre önce koronavirüse yakalandığını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurmuş ve hastalığı hafif semptomlarla geçirdiğini söyleyerek aşının önemine dikkat çekmişti. Megastar'ın hastalık sürecinde kendine özel bir hemşire tuttuğunu öğrendim. Kızı ve eşine virüs bulaştırmamak için evinde kendini izole eden ünlü şarkıcıyla hastalığı boyunca hemşiresi yakından ilgilenmiş. Evde ozon tedavisi de alan Tarkan'ın koronayı hafif şekilde geçirmesinde bunlar da etkili olmuş.

Tarkan, İki hafta önce Nişantaşı'nda bir klinik çıkışı Snob Magazin objektiflerine yakalanmıştı. Klinik çıkışı hızlıca arabasına binen sanatçı, çift maskeli oluşu dikkat çekmişti.
Koronavirüsü Yenen Tarkan'dan Mega Önlem!

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İsmail Bayrak, Megastar, Tarkan, Medya, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Koronavirüsü Yenen Tarkan'dan Mega Önlem! - Son Dakika Magazin


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