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Koruma ordusu eşliğinde kutlama! Özcan Deniz, 23 yaş küçük aşkıyla görüntülendi - Son Dakika

Koruma ordusu eşliğinde kutlama! Özcan Deniz, 23 yaş küçük aşkıyla görüntülendi

16.02.2022 11:29

50 yaşındaki Özcan Deniz, 14 Şubat Sevgililer Günü'nü kendisinden 23 yaş küçük modacı Samar Dadgar ile kutladı. Mekan çıkışı basın mensuplarının sorularını yanıtsız bırakan Deniz'in koruma ordusu ile dolaşması dikkat çekti.

Bir çocuğunun annesi Feyza Aktan ile olay şekilde boşanan oyuncu ve şarkıcı Özcan Deniz, gönlünü İranlı modacı Samar Dadgar'a kaptırdı. Bir süredir modacı ile birlikte olan Deniz, ilişkisini gözlerden uzak yaşamayı tercih ediyor. Çift, 2 gün önce Sevgililer Günü'nü kutladıkları mekandan çıkarken görüntülendi.

ÇİFTE KORUMA ORDUSU EŞLİK ETTİ

Yeniköy'deki bir restoranda baş başa yemek yiyen ikili, mekan çıkışı kendilerini bekleyen basın mensuplarının sorularını da yanıtsız bıraktı. Çiftin, koruma ordusuyla dolaşması dikkat çekti.

DAVAYLA İLGİLİ SORULARA CEVAP VERMEDİ

Eski eşi Feyza Aktan'a şiddet uyguladığı gerekçesiyle yargılanan Özcan Deniz, geçtiğimiz aylarda oğlu Kuzey'in velayetini de kaybetti. Özcan Deniz dava ile ilgili sorulara da teşekkür etmekle yetindi.

Koruma ordusu eşliğinde kutlama! Özcan Deniz, 23 yaş küçük aşkıyla görüntülendi
Koruma ordusu eşliğinde kutlama! Özcan Deniz, 23 yaş küçük aşkıyla görüntülendi
Koruma ordusu eşliğinde kutlama! Özcan Deniz, 23 yaş küçük aşkıyla görüntülendi
Koruma ordusu eşliğinde kutlama! Özcan Deniz, 23 yaş küçük aşkıyla görüntülendi
Koruma ordusu eşliğinde kutlama! Özcan Deniz, 23 yaş küçük aşkıyla görüntülendi
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Sevgililer Günü, Feyza Aktan, Özcan Deniz, 14 şubat, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Koruma ordusu eşliğinde kutlama! Özcan Deniz, 23 yaş küçük aşkıyla görüntülendi - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Koruma ordusu eşliğinde kutlama! Özcan Deniz, 23 yaş küçük aşkıyla görüntülendi - Son Dakika
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