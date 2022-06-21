Korumayla Geziyor! Böyle Görüntülendi

Manken Tülin Şahin, eski eşi ve kızının babası Portekizli iş adamı Pedro de Noronha tarafından darp edildiğini ileri sürerek koruma kararı aldırmıştı.

'FİDYE İSTEYECEK' İDDİASI

Karar kapsamında Noronha, kızını üç ay göremeyecek ve Şahin'e yaklaşamayacaktı. Şahin savcılığa sunmuş olduğu dosyada kızının Noronha tarafından kaçırılarak kendisinden fidye isteneceğini öne sürmüştü.

TÜM GÖZLERİ ÜZERİNDE TOPLADI

Geçtiğimiz günlerde Mandarin Kuruçeşme'de Kelebek Gazetesinin Yaz Partisine katılan Tülin Şahin çıkan kararla kendisine tahsis edilen koruması ile geldi.

YÜZ İFADESİ DEĞİŞTİ

Yeni koruması ile fotoğraflarının çekildiğini fark eden Şahin'in yüz ifadesi değişti.

TÜLİN ŞAHİN KİMDİR?

Tülin Şahin, 13 Aralık 1979'da Danimarka'nın Odense şehrinde doğdu ve çocukluğunu orada geçirdi. 1995 yılında 'Supermodels Of Denmark' adlı yarışmada keşfedildi ve yarı zamanlı modellik yapmaya başladı. 1998 yılında tasarım üzerine eğitim aldığı okulu bitince tasarım kariyeri için 1998 yılında Paris'e gitti. Paris'te modacıların tekrar modelliğe ikna etmesi ile tam zamanlı modellik kariyeri başlamış oldu. Ailesinin memleketi olan Türkiye'ye Zeki Triko ile imzaladığı mankenlik işi için gitti. Ailesi aslen [[Sivaslıdır ve Danimarka'da yaşamaktadırlar.

ABDli Ünlü manken Cindy Crawford'a aşırı benzerliğinden dolayı kendisi hem Türk hem de dünya basınında Sivaslı Cindy olarak anıldı. Ancak o idealisttir ve çalışkanlığı ile bu kalıbın içinde kalmadı, kendi ismini yapmayı başardı. 2009 dan itibaren birçok defa Türkiye Kültür Bakanlığı tarafından tanıtım elçisi atandı. Türkiye Unicef iyi niyet elçisi ve Küresel Vatandaşlık Forumu elçisidir. 2008 yılında kadınlara yönelik Tuliss 22 Haziran 2011 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. adlı bir site kurdu.

Bunların yanı sıra konsept ve marka danışmanlığı ile birlikte freelance moda editörlüğü de yapmaktadır. Zayıflamak isteyen bayanlara yönelik beslenme ve diyet üzerine Sırlar, Siz Hala Diyet mi Yapıyorsunuz? ve Kral Prens ve Fakir kitaplarını yazmıştır. 1998'de Olacak O Kadar'da ve Tatlı Kaçıklar dizisinde ve 1999'da Gece Şahinleri filminde rol almıştır.2004 yılında Acun Firarda programında konuk sunucu oldu. 2010 yılından itibaren kesintisiz olarak kendi adı ile anılan "Tülin Şahin ile Moda" programını yapmaktadır.

Karl Lagerfeld tarafından Turkish Beauty/Türk Güzeli olarak adlandırılan Tülin Şahin, İngilizce, Danca, İsveççe, Norveççe, Türkçe, Almanca ve Fransızca olmak üzere yedi dili çok iyi bilmektedir. Uluslararası kariyeri ve saygın itibarı vardır. O Türkiye'de köklü spor kulübü Fenerbahçe taraftarıdır ve kulübe ait 1907 derneği üyesidir. 2016 yılında 2,50 milyon euroluk sigara reklam teklifini geri çevirdiği ortaya çıktı. O sigara ve alkole karşıdır. Türkiye Sağlık Bakanlığı ve Yeşilay ile birlikte çalıştı. Berkay Güvenle evlendi.

TÜLİN ŞAHİN ÖZEL HAYATI

2005 yılında evlendiği yemek şefi ve televizyoncu Mehmet Özer ile 2017 yılında boşandı.

2019 yılında Portekiz asıllı Londra'lı yatırımcı ve ekonomist Pedro de Noronha (d. 1977) ile Lisbon'da sade bir tören ile evlendi. Kasım 2019'da, kızları Siena dünyaya geldi. Pedro de Noronha ile evliliğinde sorunlar yaşayan Tülin Şahin, geçtiğimiz aylarda boşanma kararı aldı.