Köylüler Yardıma Koştu - Son Dakika
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Köylüler Yardıma Koştu

23.02.2022 09:44
Köylüler Yardıma Koştu

Bolu Göynük'te arkadaşlarıyla kamp yapan Kubilay Aka, kar altında odun bulmakta zorlanınca yardımına köylüler yetişti

Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın haberine göre; Ekranların beğenilen oyuncusu Kubilay Aka, tam bir doğa aşığı. Bu sezon "Oğlum" dizisinde rol alan yakışıklı oyuncu, setten fırsat buldukça dinlenmek için kendini doğanın kollarına bırakıyor. Hafta sonunu yakın arkadaşlarıyla birlikte Bolu'nun Göynük ilçesinde geçiren Aka, çadır kurarak kamp yaptı.

Tam teçhizatlı kamp malzemeleriyle keyifleri yerindeydi ta ki gece hava soğuyana kadar! Duyduğuma göre gece hava eksi 8 dereceye kadar düşünce arkadaşlar yoğun karın altında odun bulmakta oldukça zorlanmış!

Köylülerin yardıma koştuğu arkadaşlar, onların verdiği odun ve yaktıkları ateş sayesinde üşümekten kurtulmuş. Kamp hayatını çok seven başarılı oyuncunun ileride bir YouTube kanalı açıp, kamp günlüklerini paylaşmak istediği de gelen bilgiler arasında.

Köylüler Yardıma Koştu
Köylüler Yardıma Koştu

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Mehmet Üstündağ, Kubilay Aka, Göynük, Bolu, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Köylüler Yardıma Koştu - Son Dakika


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