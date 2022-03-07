Kriz Yaratacak Olay! Ebru Şancı'dan Serenay Sarıkaya'ya Ayı Benzetmesi - Son Dakika
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Kriz Yaratacak Olay! Ebru Şancı'dan Serenay Sarıkaya'ya Ayı Benzetmesi

07.03.2022 23:26
Kriz Yaratacak Olay! Ebru Şancı'dan Serenay Sarıkaya'ya Ayı Benzetmesi

Son zamanlarda yaptığı açıklamalarla gündeme gelen Ebru Şancı'dan kriz çıkartacak Serenay Sarıkaya açıklaması geldi. Ebru Şancı, bugün 2. Sayfa programına konuk oldu ve Serenay Sarıkaya'nın burnuna taktığı hızma ile ilgili "Ben giymem, sen giymezsin o giymiş. Şu burnundaki ne ayılar gibi. Ben çocukken ayı oynatırlardı. Bu ne burunda hızma bu?" ifadelerini kullandı.

Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, geçtiğimiz günlerde Etiler'de bir kuaförden çıkarken objektiflere yansıdı.

Üzerindeki 105 bin TL'lik kombinle gündem olan Serenay Sarıkaya, septum piercing'i ve halka küpelerinin yanı sıra örgüsüne taktırdığı saç piercing'leriyle de magazin gündemine bomba gibi düştü.

ŞU BURNUNDAKİ NE AYILAR GİBİ!

Galatasaray'ın futbolcusu Alpaslan Öztürk'ün eşi Ebru Şancı, konuk olduğu programda Serenay Sarıkaya'nın kombinini eleştirererk Sarıkaya'yı ayıya benzetti.

Şancı, Sarıkaya'nın burnundaki hızmaya takıldı ve "Ben giymem, sen giymezsin o giymiş. Şu burnundaki ne ayılar gibi. Ben çocukken ayı oynatırlardı. Bu ne burunda hızma mı bu?" dedi.

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Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Kriz Yaratacak Olay! Ebru Şancı'dan Serenay Sarıkaya'ya Ayı Benzetmesi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kriz Yaratacak Olay! Ebru Şancı'dan Serenay Sarıkaya'ya Ayı Benzetmesi - Son Dakika
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