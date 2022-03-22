Krizi Fırsata Çevirdiler" Haberleri Bizi Üzüyor! - Son Dakika

1992 yılından bu yana üstün kalitede özel tasarım mobilyalar üreten CaddeYıldız Mobilya, Alişan ve Buse Varol çifti ile birlikte 2022 yılına ait özel koleksiyon ürünlerinin yer aldığı lansman açılışını Oasis Cadde Avm'deki mağazasında gerçekleştirdi.

BİZ HEP BAHARDIK

Son günlerde ayrılık iddialarıyla gündeme gelen Alişan ve Buse Varol çifti lansmana katılan basın mensuplarının sorularını da yanıtladı. Her ailede ufak tefek bazen büyük sorunlar olabileceğinin altını çizen Alişan, "Ama önemli olan onların çözülüp tekrar bir arada olabilmek. Biz zaten hep bir aradaydık. Bu yüzden 2. bahar söz konusu değil. Biz hep bahardık" diyerek çıkan ayrılık haberlerini yalanlarken Buse Varol da "Vay bak, bunu beğendim" diyerek eşini destekledi.

"KRİZİ FIRSATA ÇEVİRDİ YAKIŞTIRMALARI BİZİ ÜZÜYOR"

Ayrılık iddialarıyla son dönemde gündemden düşmeyen Alişan ve Buse Varol çifti geçtiğimiz günlerde medyaya yansıyan 'Krizi Fırsata Çevirdiler' haberleri içinde "Bu haberler bizi üzüyor. Aile içi konuları konuşmaya gerek yok. Yaşanılan bu durum işlerine yaradı gibi cümleler yakıştırmalar sadece üzüyor" açıklamasını yaptı. Burak'ın babasının yolunda olduğunu dile getiren Buse Varol, "Şarkıları artık ezbere biliyor. Burak durup durup kafasından müzik yapıyor, besteciliğe başladı" dedi.

ALİŞAN BEY'İN MOBİLYALARINI YENİLEYECEĞİZ

Alişan ve Buse Varol çifti ile birlikte yeni sezon ürünlerinin lansmanını gerçekleştirdiği için çok mutlu olduğunu dile getiren CaddeYıldız Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Yıldız; 'Burada 2022 koleksiyonumuzun lansmanı için toplandık. Hem mağazamızda hem de web sitemizde 2022 yılına özel olarak sunduğumuz exclusive mobilya modellerimizin satışını gerçekleştiriyoruz. Ziyaretçilerimiz ve takipçilerimiz için bunun tanıtımını yapmak ve bir davet vermek istedik. Alişan Bey'i ve Buse Hanım'ı hem yakından takip ediyor, hem de tanıyor ve seviyoruz. Lansmanımıza davet ettik sağolsun kırmadı geldi, hatta beraber evine ürün de seçip mobilyalarını yenileyeceğiz. Katılımınız için tekrar teşekkür ediyorum" ifadelerinde bulundu.