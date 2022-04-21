Kucağına Oturmuştu... Gülşen'in Çok Konuşulacak Fotoğrafı Ortaya Çıktı! - Son Dakika
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Kucağına Oturmuştu... Gülşen'in Çok Konuşulacak Fotoğrafı Ortaya Çıktı!

21.04.2022 17:32
Kucağına Oturmuştu... Gülşen'in Çok Konuşulacak Fotoğrafı Ortaya Çıktı!

İddialı sahne kıyafetleriyle gündemden düşmeyen şarkıcı Gülşen, geçtiğimiz haftalarda konser esnasında bir hayranının kucağına oturmuştu. Gülşen'in, kucağına oturduğu o kişiyle çekilmiş samimi fotoğrafına Snob Magazin ulaştı. İşte detaylar...

Snob Magazin'in özel haberine göre; Sahne performansı ve stili yine adından söz ettiren Gülşen, geçtiğimiz haftalarda Zorlu PSM'de verdiği konser esnasında bir hayranının kucağına oturmuştu.

Gülşen'in kucağına oturduğu kişinin Beymen'de Halkla İlişkiler Sorumlusu olarak çalışan Tolga Sezgin olduğu ortaya ortaya çıkmıştı.

SAMİMİ FOTOĞRAF KARESİ GÜNDEM OLDU

Haftalar sonra bu kez Gülşen ile Tolga Sezgin'in birlikte çekilmiş samimi karesine Snob Magazin ulaştı.

Bir giyim mağazasında çekilen bu fotoğrafın tarihi bilinmiyor.

YAKIN DOST OLDUKLARI BİLİNİYOR

Gülşen ile Tolga Sezgin'in yakın dost oldukları ifade edilmişti.

Gülşen'in basına yansıyan bu fotoğrafa ilişkin ne açıklama yapacağı merak konusu oldu.

BOŞANMA İDDİASINI YALANLADILAR

Sahnedeki iddialı kıyafetleri ve yeni şarkısı Lolipop'un kapak fotoğrafıyla magazin gündemini meşgul eden Gülşen'in, eşi Ozan Çolakoğlu'ndan boşanacağı iddia edilmişti. Ünlü çift, boşanma iddialarını kesin bir dille yalanlamıştı.

TOLGA SEZGİM KİMDİR?

Şarkıcı Gülşen ile samimi fotoğraf karesi ortaya çıkan Tolga Sezgin, internet kullanıcılarının merak ettiği isimlerin başında geliyor. Sezgin'in hazır giyim markalarından birinde Halkla İlişkiler Sorumlusu olarak çalıştığı biliniyor.

GÜLŞEN KİMDİR?

Tam ismi Gülşen Bayraktar olan Gülşen, 29 Mayıs 1976 tarihinde dünyaya gelmiştir ve Türk şarkıcı, şarkı yazarıdır. Türkiye'de liste başı olan popüler şarkıları ile birlikte günümüz Türk pop müziğinin en çok dinlenen ve satan isimlerinden biri haline gelmiştir. Çapa'da doğup büyümüş olan Gülşen, Şehremini Anadolu Lisesi'ni bitirmiştir.

Lisenin ardından ise İstanbul Teknik Üniversitesi'nde konservatuvara girse de aynı esnada barlarda da çalıştığı için eğitimini yarıda bırakmıştır. 1995'te sahne aldığı bir barda keşfedilerek albüm teklifi alan isim Raks Müzik ile albüm anlaşması imzalamıştır.

1996yılında ilk albümü Be Adam ile çıkış yaparak adından söz ettirse de evliliğine odaklanması sonucunda birkaç sene müzikal kariyerini geri plana atmıştır. 2004 yılında dördüncü albümü Of... Of... ile daha büyük bir çıkış yapmış ve aynı adlı hit şarkıyla hem Altın Kelebek hem de Kral TV Video Müzik Ödülü kazanmıştır. MÜ-YAP sertifikalı Yurtta Aşk Cihanda Aşk (2006) albümünden sonra satış başarılarını sürdürerek Beni Durdursan mı? (2013) albümüyle Türkiye'de yılın en çok satanı olmuştur, bunu senenin en çok satan ikinci albümü olan Bangır Bangır (2015) takip etmiştir.

"Yurtta Aşk Cihanda Aşk", "Bi' An Gel", "Yeni Biri", "Sözde Ayrılık", "Yatcaz Kalkcaz Ordayım", "Kardan Adam", "İltimas", "Bangır Bangır" ve "Bir İhtimal Biliyorum" şarkılarıyla Türkiye Resmi Listesi'nde haftalarca bir numarada kalmıştır.

Şarkılarının yanında müzik eleştirmenlerinden olumlu geri dönüşler alan şarkı yazarı kimliğiyle de öne çıkmış olan şarkıcı Gülşen, özellikle kariyerinin erken döneminden sonra kendi yazdığı şarkıları seslendirmeye başlamıştır ve meslektaşları için liste başarıları yakalayan pek çok hit şarkı hazırlamıştır. 2015' yılında YouTube'da en çok izlenen Türk şarkıcı olurken sonraki sene tek bir video klibi iki yüz milyonun üzerinde izlenmiş olan ilk Türk şarkıcı olma unvanına erişmiştir.

Gülşen, bugüne dek altı Altın Kelebek ve dokuz Kral Türkiye Müzik Ödülü dahil olmak üzere pek çok farklı ödül kazanmıştır.

GÜLŞEN'İN ÖZEL HAYATI

Türkiye'nin sevilen şarkıcısı Gülşen, 1997 ile 2000 yılları arasında Murat Varol ile bir evlilik yaptı. Daha sonra 2016 yılında son üç albümünün yapımcısı olan aranjör ve besteci Ozan Çolakoğlu ile dünyaevine girdi. İkilinin Azur Benan ismindeki çocuğu, Ocak 2017'de Şişli'de dünyaya geldi.

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Türkiye, Konser, Gülşen, Müzik, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Kucağına Oturmuştu... Gülşen'in Çok Konuşulacak Fotoğrafı Ortaya Çıktı! - Son Dakika


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