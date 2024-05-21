Küçük İbo'dan kendisinin yanında olmayan İbrahim Tatlıses'e sitem: Manevi olarak destek olabilirdi - Son Dakika
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Küçük İbo'dan kendisinin yanında olmayan İbrahim Tatlıses'e sitem: Manevi olarak destek olabilirdi

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7 yaşından beri sahnelere çıkan ve Küçük İbo olarak tanınan İbrahim Küçük, Haberler.com'un YouTube kanalında yayınlanan Haber Bahane programına konuk oldu. Küçük, kendisine yardımcı olmayan İbrahim Tatlıses'e sitem ederek "Bekledim ama destek olmadı" dedi.

21.05.2024 14:29
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Gökay Kalaycıoğlu'nun sunumuyla Haberler.com'un YouTube kanalında yayınlanan Haber Bahane programının bu haftaki konuğu Küçük İbo olarak tanınan İbrahim Küçük oldu. Kariyer yolculuğundan bahseden Küçük, İbrahim Tatlıses'e sitem etti.

"İBRAHİM TATLISES'İN PROGRAMINA ÇIKIP ŞARKI SÖYLEMEK İSTERDİM"

7 yaşından beri şarkı söylediğini belirten Küçük, "Sesim güzel olduğu için bana ezan okuturlardı. Ben 10 yaşındayken İbrahim Tatlıses, Urfa'ya konser vermeye gelmişti. Ben de şarkı söyleyebilme umuduyla konsere gittim. Bir tanıdığımızın araya girmesiyle beni sahneye çıkardılar. Daha sonra ben sanatçıların yanında konserlere çıkmaya başladım. Ben tanınmaya başlayınca bir tane kasetçi bana 16 şarkılık bir kaset yaptı. Ben daha sonra İstanbul'a geldim. Tanınırlık artınca teklifler de gelmeye başladı. Sanat camiasından kopuğum. Bazen birine bir şey sormak istiyorum ama soramıyorum. Camiadan kimseye kırgın değilim. İbrahim Tatlıses'in bana destek olmasını isterdim. Programına çıkıp şarkı söylemek isterdim. Fikir danışabilmek isterdim. Bunlar hep manevi şeyler" dedi.

Küçük İbo'dan kendisinin yanında olmayan İbrahim Tatlıses'e sitem: Manevi olarak destek olabilirdi

İbrahim Tatlıses, YouTube, Müzik, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Küçük İbo'dan kendisinin yanında olmayan İbrahim Tatlıses'e sitem: Manevi olarak destek olabilirdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Küçük İbo'dan kendisinin yanında olmayan İbrahim Tatlıses'e sitem: Manevi olarak destek olabilirdi - Son Dakika
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