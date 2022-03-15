Ünlü sanatçılar Hande Yener ve Gülşen'in geçtiğimiz aylarda sahnede giydikleri kıyafetler, magazin camiasında tartışma yaratmıştı. Konuyla ilgili yorum yapan isimlerden biri de ünlü türkücü İzzet Yıldızhan oldu. Yıldızhan, "Külotla sahneye çıkılmaz" diyerek bu iki isme göndermede bulundu.
Son olarak muhabirler Yıldızhan'a Gülşen'in sahnede arkadaşının kucağına oturmasına dair fikirlerini sorunca türkücü sessiz kalmadı. Önce konuşmak istemeyen İzzet Yıldızhan daha sonra kendini tutamadı. İzzet Yıldızhan "Herkes konuşuyor bir şey olmuyor ben bir cümle söylüyorum olay oluyor" dedi.
Türkücü konuşmasının devamında "Oturduğu yeri bilmeli" diyerek kahkaha attı. Türkücünün sözleri ve kahkahası sosyal medyada tepki çekti.
Son Dakika › Magazin › 'Külot' çıkışı gündem olan İzzet Yıldızhan'dan bomba Gülşen yorumu: Oturduğu yeri bilmeli - Son Dakika