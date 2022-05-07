Kural bozmayan Gülşen, konserinde sadece göğüs uçlarını kapatan bir kıyafet giydi - Son Dakika
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Kural bozmayan Gülşen, konserinde sadece göğüs uçlarını kapatan bir kıyafet giydi

07.05.2022 16:02

Sahne kıyafetleriyle gündemden düşmeyen Gülşen, son konserinde yine şaşırtmadı. Şarkıcı, İstanbul'daki konserinde sadece göğüs uçlarını kapatan bir büstiyer tercih etti.

Başarılı şarkıcı Gülşen, sahne kıyafetleri ve yeni şarkıcı Lolipop ile magazin gündeminde konuşulmaya devam ediyor. Eleştirilere kulak asmadan iddialı sahne kıyafetleri tercih eden Gülşen, son konserinde yine cesur bir tercih yaptı.

SADECE GÖĞÜS UÇLARINI KAPATAN BÜSTİYER GİYDİ

Dekolteli kıyafetleriyle konuşulan Gülşen, İstanbul'daki konserinde de sadece göğüs uçlarını kapatan bir büstiyer tercih etti. Gülşen, büstiyerini gümüş renkli parlak bir pantolonla tamamladı. Şarkıcı konserinden fotoğrafları henüz yayınlamazken videoları sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

Kural bozmayan Gülşen, konserinde sadece göğüs uçlarını kapatan bir kıyafet giydi

GÜVENLİK GÖREVLİSİNİN OMZUNDA ŞARKI SÖYLEMİŞTİ

Daha önce konserinde bir erkek arkadaşının kucağına oturan ve haftalarca tepkilerin odağında olan Gülşen, geçtiğimiz ay verdiği bir konserinde de güvenlik görevlisinin omzuna oturarak şarkı söylemişti.

Kural bozmayan Gülşen, konserinde sadece göğüs uçlarını kapatan bir kıyafet giydi
Bu sefer beğendiler! Gülşen'in uzun etekli lacivert kıyafeti hayranlarından tam not aldı
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Son Dakika Magazin Kural bozmayan Gülşen, konserinde sadece göğüs uçlarını kapatan bir kıyafet giydi - Son Dakika


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