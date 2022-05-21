Kural bozmayan Mahmut Tuncer, konuk olduğu Armağan Çağlayan'dan da para aldı - Son Dakika
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Kural bozmayan Mahmut Tuncer, konuk olduğu Armağan Çağlayan'dan da para aldı

21.05.2022 08:59
Kural bozmayan Mahmut Tuncer, konuk olduğu Armağan Çağlayan'dan da para aldı

Yıllardır konuk olduğu her programda sunucudan aldığı paralarla adından söz ettiren Mahmut Tuncer, Armağan Çağlayan'ın programında da kural bozmadı. "Para konusunda Azrail gibiyim" diyen Tuncer, Çağlayan'dan da 20 TL aldı.

Türküleri, halayları ve paraya olan düşkünlüğüyle yıllara damga vuran Mahmut Tuncer, Armağan Çağlayan'ın YouTube kanalında yayınlanan Dur Bi Dinle isimli programına konuk oldu. Hayatından bahseden Tuncer, her programda yaptığı gibi Çağlayan'dan da para almayı ihmal etmedi.

"PARAYI İNSANLARA SEVDİRMEYE ÇALIŞIYORUM"

Katıldığı her programda istediği paralarla sık sık gündeme gelen Mahmut Tuncer, Çağlayan'ın "Parayı çok mu seviyorsunuz?" sorusuna "Parayı sevmiyorum da, insanlara sevdirmeye çalışıyorum. Parayı sevmeyen var mı hayatta? Bir tek parayı piyasada itler sevmez. İtin önüne parayı at yemez yanıtını verdi.

Aldığı paraları geri vermediğinden bahseden Tuncer, "Para konusunda Azrail gibiyim. Azrail aldığı canı nasıl geri vermiyorsa, ben de aldığım parayı geri vermiyorum. Para insanlar için yaşama amacı. Ama biz aldığımız parayı kenara koyarız. Bir yerde bir yardıma ihtiyacı olan biri olduğu zaman ne kadar birikmişse bakıp yardım ediyoruz" diyerek aldığı paraları yardım amaçlı kullandığını söyledi.

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Son Dakika Magazin Kural bozmayan Mahmut Tuncer, konuk olduğu Armağan Çağlayan'dan da para aldı - Son Dakika


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