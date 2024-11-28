Kurgu iddialarıyla gündeme gelen MasterChef'te şüphe uyandıran olay - Son Dakika
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Kurgu iddialarıyla gündeme gelen MasterChef'te şüphe uyandıran olay

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Son dönemlerde kurgu iddialarıyla gündeme gelen MasterChef'te final heyecanı yaşanırken dün akşam yayınlanan bölümde kafa karıştıran bir an yaşandı.

28.11.2024 15:17
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TV8 ekranlarının ilgiyle izlenen yarışma programlarından biri olan MasterChef'te dün akşam yaşanan olay, son dönemlerde gündeme gelen kurgu tartışmalarını yeniden alevlendirdi.

FİNAL HEYECANI YAŞANIYOR

MasterChef Türkiye'de aylar süren mücadelenin ardından yalnızca 10 yarışmacı kaldı. Final heyecanının şimdiden başladığı yarışma programıyla ilgili zaman zaman kurgu olduğuna dair iddialar ortaya atılıyor. Dün akşam yayınlanan bölümde de yine kafaları karıştıran bir an yaşandı.

TABAKLAR KARIŞTI

Alper ve Semih'in yaptığı yemekler, kurgu sırasında birbirine karıştırıldı. Ancak yayın sırasında yanlış yazılan tabaklar, kısa süre sonra düzeltildi. O anlar dikkatli izleyicinin gözünden kaçmadı.

Kurgu iddialarının konuşulduğu MasterChef'te şüphe uyandıran olay

BEYZA'NIN YÜZÜ TARTIŞMA YARATMIŞTI

Yarışmanın geçtiğimiz haftalarda yayınlanan bölümünde ise suratına kızgın yağ dökülen ve bir süre tedavi altında tutulan Beyza'nın sargıları açılmış ancak yüzünde hiçbir iz kalmaması tartışma yaratmıştı.

Kurgu iddialarıyla gündeme gelen MasterChef\'te şüphe uyandıran olay

MasterChef, Televizyon, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Kurgu iddialarıyla gündeme gelen MasterChef'te şüphe uyandıran olay - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Okan Oruc:
    izleyen varmı ki 20 0 Yanıtla
  • Remzi Varol:
    Acun'un kanalı burada da yapı var var yapı;;) 6 0 Yanıtla
  • Ercan Karatas:
    BeŞ Para Etmezzz 3 2 Yanıtla
  • Serkan Seyyar:
    Bunlar paraya doyarım hiç !!!! Ye kürküm yeeee , 5 0 Yanıtla
  • Sinan Zeybekler:
    şaşırdık mi 4 0 Yanıtla
  • Murat Çevre:
    TV 8 de oynayan tüm yarışma programları zaten tamamen kurgu 0 0 Yanıtla
  • İlyas Sarı:
    hiç hayatimda izlemedim oyle sacma seyler 0 0 Yanıtla
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