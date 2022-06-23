Kurtlar Vadisi'nin Kılıç'ı Attila Olgaç'tan yıllar sonra gelen itiraf: Hepimiz ayrılacaktık, iki misli para verdiler - Son Dakika
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Kurtlar Vadisi'nin Kılıç'ı Attila Olgaç'tan yıllar sonra gelen itiraf: Hepimiz ayrılacaktık, iki misli para verdiler

23.06.2022 12:20
Kurtlar Vadisi'nin Kılıç'ı Attila Olgaç'tan yıllar sonra gelen itiraf: Hepimiz ayrılacaktık, iki misli para verdiler

Kurtlar Vadisi ilk serisinin efsane karakterlerinden Kılıç'ı canlandıran Attila Olgaç, verdiği bir röportajda çarpıcı açıklamalarda bulundu. Dizide Polat Alemdar karakterine hayat veren Necati Şaşmaz'la ilgili tarikat haberleri çıktıktan sonra diziden ayrılmak istediklerini ifade eden Olgaç, "Hepimiz ayrılacaktık. Aldığımız paranın iki mislini verdiler, biz de kaldık. Zafer Ergin (Mehmet Karahanlı) 3 mislini isteyince 10 bölüm sonra öldürüldü" dedi.

Türk televizyon tarihine damga vuran dizilerin başında gelen Kurtlar Vadisi'nde Kılıç karakterine hayat veren Atilla Olgaç, hem kendisi hem de diğer oyuncularla ilgili çok konuşulacak bir itirafta bulundu.

"HEPİMİZ AYRILACAKTIK"

Dizide Polat Alemdar karakterine hayat veren Necati Şaşmaz'la ilgili çıkan tarikat haberleri sonrası kadrodan ayrılmak istediklerini ifade eden Olgaç, kendilerine iki misli ücret teklif bu kararlarından vazgeçtiklerini belirtti. Olgaç, yaptığı açıklamada "Hepimiz ayrılacaktık. Fakat geçim için yaşamak önemli. Kesenin ağzını açtılar, aldığımız paranın iki mislini verdiler. İki misli para alınca da yapılacak bir şey olmadı" ifadelerine yer verdi.

"ZAFER ERGİN 3 MİSLİNİ İSTEDİ"

Açıklamasının devamında dizide Mehmet Karahanlı karakterini canlandıran Zafer Ergin'in devam etmek için 3 misli ücret istediğini belirten Olgaç, "Zafer Ergin dedi ki, '3 mislini isterim'. Onun üzerine 'olmaz' dedi adam. Bunun üzerine kanal devreye girerek 'Sen iki ver. Üstünü ben vereceğim' dedi ama 10 bölüm sonra öldürüldü. Zafer öyle gitti. Yoksa o da gitmiyordu. Erken öldürüldü" şeklinde konuştu.

Türkiye'nin yakın tarihine ışık turan dizideki oyuncularının gerçek hayattaki karşılıklarına ilişkin bir takım iddialar var. İşte oyuncular ve eşleştirildikleri o isimler:

Polat Alemdar: Abdullah Çatlı

Çakır: Alaattin Çakıcı

Dündar Kılıç: Laz Ziya

Uğur Çakıcı: Nesrin Çakır

Muradi Güler: Memati Baş

Drej Ali: Abdülhey Çoban

Aslan Akbey: Hiram Abas

Elif Eylül: Şeyda Yıldırım

Doğu Eşrefoğlu: Mehmet Fuat Doğu

Mito: Miktad Alpay

Seyfo Dayı: Haluk Kırcı

Behiç Türkcan: Behçet Cantürk

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Kurtlar Vadisi, Atilla Olgaç, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Kurtlar Vadisi'nin Kılıç'ı Attila Olgaç'tan yıllar sonra gelen itiraf: Hepimiz ayrılacaktık, iki misli para verdiler - Son Dakika


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