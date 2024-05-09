Üzerindeki Bizans askeri kıyafetiyle set arasında namaz kıldı - Son Dakika
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Üzerindeki Bizans askeri kıyafetiyle set arasında namaz kıldı

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Başrolünde Burak Özçivit'in oynadığı Kuruluş Osman dizisinde oyunculardan birinin set arasında üzerindeki Bizans askeri kıyafetiyle namaz kılması dikkat çekti. Sosyal medyada gündem olan görüntü için "Kılık değiştirmiş Kara Murat'tır o" şeklinde yorumlar yapıldı.

09.05.2024 17:37
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ATV ekranlarının ilgiyle izlenen dizilerinden Kuruluş Osman'da Bizans askeri rolünü canlandıran isimlerden birinin sette Bizans askeri kıyafetiyle namaz kıldığı görüntü sosyal medyada viral oldu.

"KILIK DEĞİŞTİRMİŞ KARA MURAT'TIR O"

Bahsi geçen görüntü için sosyal medyada "Bari üzerindeki haçı çıkaraydı da öyle kılaydı namazı", "Allah kabul etsin de güzel kardeşim keşke üstündekini çıkarsaydın", "Bizans'ta hiç kaçırmazdı", "Gönderdiğimiz ajan ifşalanmış", "Kahpe Bizans'ın yiğit güzeli Elonara'yı İslam'a davet etmeye gitmiş", "Kılık değiştirmiş Kara Murat'tır o", "İlk mit elemanı", "Doğru yolda", "Hem de Şafii mezhebinden", "Dikkat edin casus olabilir" şeklinde yorumlar yapıldı.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Magazin

Kuruluş Osman, Burak Özçivit, Atv, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Üzerindeki Bizans askeri kıyafetiyle set arasında namaz kıldı - Son Dakika

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