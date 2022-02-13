Lerzan Mutlu sahnede cesaretini konuşturdu! Rengarenk elbisesinin bir de arkasını görün

Gündüz kuşağında sunduğu programlarla ekrana gelen Lerzan Mutlu, uzun bir aradan sonra Beşiktaş'ta bulunan bir mekanda sevenleriyle buluştu.

İDDİALI ELBİSEYLE ORYANTAL ŞOV

İddialı elbisesiyle oryantal şov yapan Lerzan Mutlu, sevenleri tarafından alkış yağmuruna tutuldu.

SELİN CİĞERCİ SAHNEYE FIRLADI

Lerzan Mutlu'yu dinlemeye gelen isimlerin arasında sosyal medyada fenomeni ve iş insanı Selin Ciğerci de vardı. Mutlu'nun oryantal şovuna ilerleyen dakikalarda Ciğerci de eşlik etti.