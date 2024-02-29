Levent İnanır, dayısıyla poz verdiği fotoğrafıyla 50 yıl sonra tekrar bir araya geldi - Son Dakika
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Levent İnanır, dayısıyla poz verdiği fotoğrafıyla 50 yıl sonra tekrar bir araya geldi

Levent İnanır, dayısıyla poz verdiği fotoğrafıyla 50 yıl sonra tekrar bir araya geldi

Levent İnanır, dayısıyla çekildiği fotoğrafı 50 yıl sonra tekrar paylaşarak sağlıklı ve keyifli olduklarını belirtti.

29.02.2024 04:16  Güncelleme: 04:17
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Dayısıyla poz veren Levent İnanır, o kareyi tam 50 yıl önce yine bir restoranda çekilmiş fotoğraflarıyla yan yana getirerek sosyal medya hesabından paylaştı:

"1974-2024. Yarım asır sonra yine sağlıklı ve keyifliyiz."

Kaynak: Magazinkolik

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SON DAKİKA: Levent İnanır, dayısıyla poz verdiği fotoğrafıyla 50 yıl sonra tekrar bir araya geldi - Son Dakika
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