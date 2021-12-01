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Leyla Süleymanova, boksör Sinan Ulutürk'e boşanma davası açtı! - Son Dakika

Leyla Süleymanova, boksör Sinan Ulutürk'e boşanma davası açtı!

01.12.2021 10:22
Leyla Süleymanova, boksör Sinan Ulutürk'e boşanma davası açtı!

Sunucu Leyla Süleymanova, 6 yıllık eşi milli boksör Sinan Ulutürk'ten şiddet gördüğünü öne sürerek boşanma davası açtı. Eşinin şiddetin yanı sıra kendisini aldattığını söyleyen Süleymanova, "Eşim, 'sen benden büyüksün. Gidip Aleyna Tilki ile evleneceğim' diyor" açıklamalarında bulundu.

Milli boksör Sinan Ulutürk ile eski Azerbaycan TV sunucusu Leyla Süleymanova'nın 6 yıllık evliliği bitiyor. Ulutürk'ten 10 yaş büyük olan Süleymanova, şiddet ve ihanete maruz kaldığını belirterek boşanma davası açtı.

"BOŞANIP ALEYNA TİLKİ İLE EVLENECEĞİM"

Evliliğinde yaşadığı sorunları anlatan Süleymanova, "Eşim, sen benden büyüksün, kendime genç kadın alacağım, gidip Aleyna Tilki ile evleneceğim' diyerek bana baskı uyguluyor" şeklinde konuştu.

Eşinin davasının ardından ihanete uğradığını ileri süren milli boksör de 1 milyon TL tazminat istedi.

Leyla Süleymanova, boksör Sinan Ulutürk'e boşanma davası açtı!

Aleyna Tilki, Azerbaycan, Milli, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Leyla Süleymanova, boksör Sinan Ulutürk'e boşanma davası açtı! - Son Dakika Magazin


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