Şarkıları yanlış söylemesiyle sosyal medyada fenomen haline gelen ve "Kandıralı Ferdi" olarak tanınan Ferdi Gülezen, bu kez lüks aracıyla gündeme geldi.
Görüntülerin yayılmasıyla birlikte kullanıcılar eğlenceli yorumlar yapmaktan geri durmadı:
Ferdi Gülezen, 2018 yılında karıştığı "konut dokunulmazlığını ihlal" suçundan 3 yıl 6 ay hapis cezası ile cezalandırılmış ve 3 Ocak'ta gözaltına alınmıştı. Denetimli serbestlik hükümlerinden yararlanan Gülezen, geçtiğimiz günlerde Kandıra'daki Kocaeli 1 No'lu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan tahliye olmuştu.
Son Dakika › Magazin › Lüks araçta birlikte görüntülendiler! İşte Kandıralı Ferdi'nin sevgilisi - Son Dakika
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