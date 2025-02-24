Lüks araçta birlikte görüntülendiler! İşte Kandıralı Ferdi'nin sevgilisi - Son Dakika
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Lüks araçta birlikte görüntülendiler! İşte Kandıralı Ferdi'nin sevgilisi

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Şarkıları yanlış söylemesi ile sosyal medyada ünlenen ve ''Kandıralı Ferdi'' olarak tanınan Ferdi Gülezen, sevgilisiyle lüks bir aracın direksiyonunda yolculuk ederken görüntülendi.

24.02.2025 17:26
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Şarkıları yanlış söylemesiyle sosyal medyada fenomen haline gelen ve "Kandıralı Ferdi" olarak tanınan Ferdi Gülezen, bu kez lüks aracıyla gündeme geldi.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Görüntülerin yayılmasıyla birlikte kullanıcılar eğlenceli yorumlar yapmaktan geri durmadı:

  • Şarkı sözlerini yanlış söyleyerek lüks arabaya kadar geldik, helal olsun!
  • Bunu da yanlış sürme abi
  • Adamın kariyer planı bizden iyi!
Lüks araçta birlikte görüntülendiler! İşte Kandıralı Ferdi'nin sevgilisi

GEÇTİĞİMİZ GÜNLERDE TAHLİYE OLMUŞTU

Ferdi Gülezen, 2018 yılında karıştığı "konut dokunulmazlığını ihlal" suçundan 3 yıl 6 ay hapis cezası ile cezalandırılmış ve 3 Ocak'ta gözaltına alınmıştı. Denetimli serbestlik hükümlerinden yararlanan Gülezen, geçtiğimiz günlerde Kandıra'daki Kocaeli 1 No'lu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan tahliye olmuştu.

Lüks araçta birlikte görüntülendiler! İşte Kandıralı Ferdi\'nin sevgilisi

Kandıra, Magazin, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Magazin Lüks araçta birlikte görüntülendiler! İşte Kandıralı Ferdi'nin sevgilisi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Ramazan Karakuş:
    Yüce allahim bu şans mj ben 190 85 kg yeşil gözlü kaslı avukatım master derece sahibiyim yaş 34 izmirde sıfır dairem var BMW 1 serisi aracım var aylık 100k gelirim var hiç sevgilim olmadı 8 24 Yanıtla
  • yalnız Adam:
    bunun neresi sanatçı amk 26 2 Yanıtla
  • Ahmet İPTAŞ:
    BU KADIN ESKORT 18 0 Yanıtla
  • İbrahim ozturk:
    ramazan abaza 7 0 Yanıtla
  • Taner Ozkaya:
    şunu basımıza şarkıcı yapan tüm arkadaşların taaaa..... 6 0 Yanıtla
  • Mustafa Okur:
    Abi bunun neresi son dakika haberi.haber haber değilki 4 0 Yanıtla
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