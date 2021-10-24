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Aslı Şen, dinlemeye gittiği Linet'i topa tuttu! - Son Dakika

Aslı Şen, dinlemeye gittiği Linet'i topa tuttu!

24.10.2021 11:24
Aslı Şen, dinlemeye gittiği Linet'i topa tuttu!

Cemiyet hayatının ünlü ismi Aslı Şen bir grup kadın arkadaşı ile Linet'i dinlemeye gitti. Ardından Linet'in üzerine çarpı koyduğu bir fotoğrafı paylaşıp tepkisini dile getirdi. İşte detaylar...

Linet'in sahnedeki tavrı cemiyet hayatının ünlü ismi Aslı Şen'i rahatsız etti. Aslı Şen sosyal medya hesabından Linet'i hedef aldı. Cemiyet hayatının ünlü ismi Aslı Şen, dün akşam Yeni Gazino'da sahne alan şarkıcı Linet'i dinlemeye gitti. Ancak Linet'in ilgisizliği ve göz teması kurmaması Şen'in neşesini kaçırdı. Aslı Şen sosyal medya hesabından ateş püskürdü.

Aslı Şen paylaşım yaparak "Seyretmiş olduğunuz sanatçı adabı muaşeretten bir haber bir sanatçı. Neden star olamadığını bu akşam anladık. Özellikle kadın kadına gidecekseniz zaten gitmeyin!" dedi.

Hızını alamayan Şen daha sonra ise şunları yazdı: "Yıllardır canlı müzik mekanlarında birçok sanatçıyı dinlemeye giderim. Genelde de masam en öndedir. Adabı muaşeret gereği sanatçı, özellikle ön masalara (ki bence tüm salona demeli) gözünün ucuyla da olsa saygıdan bir selam verir. Dün gece sanatçımız 6 kadından oluşan masamıza bir an olsun gözünün ucuyla bile bakmazken, her nedense tüm erkekli masalara gülücükler gönderiyordu. 2 sene önce Bodrum People'da da yapmıştı, herhalde ben yanlış anladım demiştim. Dün gece de aynı şey olunca anladım ki hanımefendinin tarzından. Sesine bayılmama rağmen, sahnesi ve özellikle kadınlara olan tavrı sebebiyle masamızı erkenden terk ettik. Biraz Tarkan'ı, Ebru Gündeş'i, Kenan Doğulu'yu, Zülfü Livaneli'yi, Sezen Aksu'yu izlemesinin öneririm. Starlık sadece ses ile olmuyor maalesef."

Aslı Şen bir grup kadın arkadaşı ile Linet'i en ön masada izlediği görülüyor...

Aslı Şen, Medya, Linet, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Aslı Şen, dinlemeye gittiği Linet'i topa tuttu! - Son Dakika Magazin


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