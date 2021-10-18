Üye Girişi
Azra Akın ödül törenindeki dolandırıcılık olayını anlattı - Son Dakika

Azra Akın ödül törenindeki dolandırıcılık olayını anlattı

18.10.2021 13:58
Azra Akın ödül törenindeki dolandırıcılık olayını anlattı

"Umudum olur musun?" derneğine bağış yapacağız" deyip para toplayan ödül töreni yetkililerinin ortadan kaybolduğu iddia edildi.

"Umudum olur musun?" derneğine bağış yapacağız" deyip para toplayan ödül töreni yetkililerinin ortadan kaybolduğu iddia edildi. Dernek başkanı Azra Akın o dolandırıcılık iddialarıyla ilgili ilk kez konuştu.

Dernek başkanı ve eski dünya güzeli Azra Akın Kanal D ekranlarında hafta içi her gün canlı yayınlanan sunuculuğunu Hakan Ural ile Nur Tuğba Namlı'nın yaptığı "Neler Oluyor hayatta" programına bağlanarak ilk kez nasıl dolandırıldıklarını anlattı.

"Burada en önemli konu sözlerin tutulmaması"

8'inci kez yapılan ödül töreninde daha önceden yer aldığını söyleyen Azra Akın "Bu şekilde olunca insanda referans oluyor" dedi. Gecenin organizatörü Burak Akan ile provalarda karşılaştığını anlatan Akın, bağış detayının altını çizerek "Umudum Olur Musun? Derneği için bir bağış gecesi olacaktı aynı zamanda. Çünkü biz insanlar, çocuklar, gençler için çalışan bir derneğiz. Dernek olarak böyle etkinlik yapmak güzel oluyor, bağış toplanabiliyor. Bu şekilde olunca biz kabul ettik ama gördük ki verilen sözleri tutulamadı, tutulmadı." diyerek sitem etti.

Ödül töreninin 8'inci kez yapıldığını ve belediye ile işbirliği içerisinde olduğunu bildiği için güven duyduklarını anlattı. Ödül gecesinden sonra bağışların gelmediğini vurgulayarak "Değerli dostlarımız bize destek oldular, sanat eserlerini bağışladılar. Ona rağmen bu bağışlar gelmedi. Burada en önemli konu sözlerin tutulmaması" dedi.

Arzum Onan'ın heykelinin özensiz şekilde güvenliğe bırakılıp kaçıldığını anlatan Azra Akın, Nurgül Yeşilçay'ın tablosunun henüz ortada olmadığını söyledi.

Dernek yetkililerinden Yasemin Kök ise vaatlerin hiçbirinin yerine getirilmediğini vurguladı. Para karşılığında ödül dağıtıldığını anlatarak, bunlardan son anda, ödül gecesinde haberleri olduğunu söyledi. "Çok ciddi bir suistimal var" diyerek isyan etti. - İSTANBUL

Azra Akın ödül törenindeki dolandırıcılık olayını anlattı

Nur Tuğba Namlı, Dolandırıcılık, Azra Akın, Kanal D, Magazin, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Magazin Azra Akın ödül törenindeki dolandırıcılık olayını anlattı - Son Dakika Magazin


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son Dakika! Selçuk Bayraktar'dan yaşamını yitiren babası Özdemir Bayraktar'a duygusal veda: Rehberim Hakk'ın rahmetine yürüdü 13:57 Son Dakika! Selçuk Bayraktar'dan yaşamını yitiren babası Özdemir Bayraktar'a duygusal veda: Rehberim Hakk'ın rahmetine yürüdü Teknik direktör olmasına rağmen şutları konuşuluyor! Emre Belözoğlu'nun golü ağızları açık bıraktı 13:45 Teknik direktör olmasına rağmen şutları konuşuluyor! Emre Belözoğlu'nun golü ağızları açık bıraktı F.Bahçeli Osayi, soyunma odasından Türk hakemlerine küfür etti 13:19 F.Bahçeli Osayi, soyunma odasından Türk hakemlerine küfür etti
Anadolu 16. Ağır Ceza Mahkemesi'nden Sedat Peker hakkında tutuklama kararı 13:00 Anadolu 16. Ağır Ceza Mahkemesi'nden Sedat Peker hakkında tutuklama kararı Aynı evde yaşadığı müstakbel damadıyla birliktelik yaşayan kadın, evlilik kararı aldı 12:43 Aynı evde yaşadığı müstakbel damadıyla birliktelik yaşayan kadın, evlilik kararı aldı Tekvando kursunda yediği tekme, gerçeği ortaya çıkardı! 8 yaşındaki çocuk kanser hastalı olduğunu öğrendi 12:16 Tekvando kursunda yediği tekme, gerçeği ortaya çıkardı! 8 yaşındaki çocuk kanser hastalı olduğunu öğrendi
Annesi Defne Samyeli destekliyor! Derin Talu, sahil kenarında yırtmaçlı elbisesiyle cesur pozlar verdi 11:57 Annesi Defne Samyeli destekliyor! Derin Talu, sahil kenarında yırtmaçlı elbisesiyle cesur pozlar verdi Vatandaşın merakla beklediği zam haberi! Asgari ücretin 2022'de 3 bin 447 liraya çıkması bekleniyor 11:19 Vatandaşın merakla beklediği zam haberi! Asgari ücretin 2022'de 3 bin 447 liraya çıkması bekleniyor

Son Dakika Haberleri
13:56 Son Dakika! Selçuk Bayraktar'dan yaşamını yitiren babası Özdemir Bayraktar'a duygusal veda: Rehberim Hakk'ın rahmetine yürüdü
13:48 Av tüfeğiyle yeğenini öldüren amca, 25 yıl hapis yatacak
13:44 Teknik direktör olmasına rağmen şutları konuşuluyor! Emre Belözoğlu'nun golü ağızları açık bıraktı
13:25 Bakan Soylu terörle mücadele hakkında konuştu: Tunceli'de 21 terörist kaldı, 4'ünün yürüyecek hali yok
13:21 72 yaşında hayatını kaybeden Türk SİHA'larının öncü ismi Özdemir Bayraktar kimdir?
13:18 F.Bahçeli Osayi, soyunma odasından Türk hakemlerine küfür etti
13:17 Otomobil fiyatlarına dövizdeki yükseliş sebebiyle 60 bin TL'lik vergi farkı eklenecek
13:13 Eşini öldüren adam, 3'üncü kattan atlayarak intihar etti
12:57 Son Dakika! Selçuk Bayraktar'ın babası, BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar yaşamını yitirdi
12:42 Aynı evde yaşadığı müstakbel damadıyla birliktelik yaşayan kadın, evlilik kararı aldı
Vitor Pereira, Ali Şansalan'a 'beyinsiz' mi dedi? Gündem olan harekete cevap geldi Vitor Pereira, Ali Şansalan'a 'beyinsiz' mi dedi? Gündem olan harekete cevap geldi         
14:01
Av tüfeğiyle yeğenini öldüren amca, 25 yıl hapis yatacak Av tüfeğiyle yeğenini öldüren amca, 25 yıl hapis yatacak         
13:49
72 yaşında hayatını kaybeden Türk SİHA'larının öncü ismi Özdemir Bayraktar kimdir? 72 yaşında hayatını kaybeden Türk SİHA'larının öncü ismi Özdemir Bayraktar kimdir?         
13:21
Otomobil fiyatlarına dövizdeki yükseliş sebebiyle 60 bin TL'lik vergi farkı eklenecek Otomobil fiyatlarına dövizdeki yükseliş sebebiyle 60 bin TL'lik vergi farkı eklenecek         
13:17
Son Dakika! Selçuk Bayraktar'ın babası, BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar yaşamını yitirdi Son Dakika! Selçuk Bayraktar'ın babası, BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar yaşamını yitirdi         
12:57
Cumhurbaşkanı Kararı ile Bilecik'te 6 milyar dolarlık altın rezervi bulunan alan kamulaştırılıyor Cumhurbaşkanı Kararı ile Bilecik'te 6 milyar dolarlık altın rezervi bulunan alan kamulaştırılıyor         
12:33
Vatandaşa saldıran sokak köpekleri, 300 bin lira değerindeki tayı telef etti Vatandaşa saldıran sokak köpekleri, 300 bin lira değerindeki tayı telef etti         
12:09
Sosyal medya fenomeni Ata Benli, Survivor 2022 All Star'ın kadrosunu ifşa etti Sosyal medya fenomeni Ata Benli, Survivor 2022 All Star'ın kadrosunu ifşa etti         
11:23
Yargıtay'dan emsal niteliğinde karar! Yargıtay'dan emsal niteliğinde karar! "Kocam cinsel yönden yetersiz" diyen kadın tazminat ödeyecek         
11:18
Son dakika gündem haberleri! Gündemde yer alan son dakika olayları Son dakika gündem haberleri! Gündemde yer alan son dakika olayları         
11:06
Fabrikadan çıktığı gibi duran Tofaş'a fiyat biçilemiyor Fabrikadan çıktığı gibi duran Tofaş'a fiyat biçilemiyor         
10:39
Kalp krizi geçirdiği sanılıp iki kez anjiyo yapıldı, gerçek başka çıktı Kalp krizi geçirdiği sanılıp iki kez anjiyo yapıldı, gerçek başka çıktı         
10:28
Binlerce emeklinin beklediği haber! Yüzde 8,46 zam şimdiden göründü Binlerce emeklinin beklediği haber! Yüzde 8,46 zam şimdiden göründü         
10:16
Oyuncu Arzu Yanardağ'dan yıllar sonra gelen itiraf: Borderline'ım vardı Oyuncu Arzu Yanardağ'dan yıllar sonra gelen itiraf: Borderline'ım vardı         
10:08
Okan Kurt'un alıkonulduğu kavgada Baba Abdi Kurt'un aracı parçalanmış Okan Kurt'un alıkonulduğu kavgada Baba Abdi Kurt'un aracı parçalanmış         
09:06
Bill Gates'in kızı evlendi! Önce imam nikahı sonra da resmi nikah kıydılar Bill Gates'in kızı evlendi! Önce imam nikahı sonra da resmi nikah kıydılar         
09:04
Görenler dönüp bir daha bakıyor! Selen Soyder'in büyük değişimi görenleri şaşırtıyor Görenler dönüp bir daha bakıyor! Selen Soyder'in büyük değişimi görenleri şaşırtıyor         
19:35
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.10.2021 14:04:23. #1.13#
SON DAKİKA: Azra Akın ödül törenindeki dolandırıcılık olayını anlattı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement