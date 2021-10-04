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Bartu Küçükçağlayan baba oluyor! Eşini görenler şaştı kaldı - Son Dakika

Bartu Küçükçağlayan baba oluyor! Eşini görenler şaştı kaldı

04.10.2021 15:12
Bartu Küçükçağlayan baba oluyor! Eşini görenler şaştı kaldı, System.String[]

Son dönemde Melikşah Altuntaş ile Instagram üzerinden yaptıkları 'Mücbir Sebepler' adlı programla adından söz ettiren Bartu Küçükçağlayan baba oluyor. Bartu Küçükçağlayan'ın eşi Merve Özgüle kimdir? İşte Merve Özgüle'nin şaşırtan kariyeri...

2019'da Merve Küçükçağlayan ile dünyaevine giren Bartu Küçükçağlayan, baba olmaya hazırlanıyor. Müjdeli haberi duyuran ünlü oyuncu, eşine, "Seni tanıdığım ilk doğum gününde sevgili olmuştuk, bugünkü doğum gününde nerdeyse anne-babayız. Karıcığım, sevgilim... Doğduğun için her gün şükredebilirim. Bacaklarım uyuştu bunu gizli gizli yazmaktan. Gelip, sarılacağım şimdi size..." sözleriyle seslendi.

Merve Özgüle kimdir?

Merve Özgüle, Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji bölümünden yüksek onur derecesiyle 2012 yılında mezun oldu. Lisans eğitimi sonrası Buffalo, New York bünyesine bağlı Kadın ve Çocuk Hastanesi'nde DEHB tanısı almış çocuklardaki duygusal becerileri inceleyen projede araştırma asistanlığı yaptı.

2016 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Çocuk ve Ergen Alt dalı programını tamamlamıştır. Eğitim hayatı sürecinde Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Kliniği, Prof. Dr. Bengi Semerci Enstitüsü ve PSI Gelişim, Eğitim ve Araştırma Merkezi'nde gönüllü staj programını tamamladı. İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık Merkezi'nde iki yıl boyunca süpervizör eşliğinde stajyer klinik psikolog olarak görev aldı. Özyeğin Üniversitesi'nde ergen-ebeveyn ilişkilerini konu alan TÜBİTAK destekli projede araştırma asistanlığı yaptı.

Tarlabaşı Toplum Merkezi ve Bernard Van Leer Vakfı işbirliği ile yürütülen 'Çocuklarda Şiddet Algısı' projesinde araştırma asistanlığı yapmış ve yüksek lisans tezini bu proje kapsamında hazırladı. Çocuklar ve ergenler için psikodinamik yönelimli psikoterapi ve çocuklara oyun terapisi hizmetleri vermektedir. Türk Psikologlar Derneği ve Bebek Ruh Sağlığı Derneği üyesidir.

BARTU KÜÇÜKÇAĞLAYAN HAKKINDA

23 Nisan 1983'de Eskişehir'de dünyaya gelen Bartu Küçükçağlayan, müzisyen ve oyuncudur. Küçükçağlayan, 2001'de İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nı kazanarak, İstanbul'a gitti.

Eğitimi sırasında, 2004 yılında Kent Oyuncuları topluluğunun "Inishmorelu Yüzbaşı" ve "Kumarbazın Seçimi" oyunlarında rol aldı.

2004 yılından itibaren televizyon dizilerinde de yer almaya başlayan Bartu Küçükçağlayan, "Haziran Gecesi", "Çapkın" ve "Binbir Gece"de oynadı.

2007-2008 sezonunda Yeni Kuşak Tiyatro Topluluğu'nun "Şeylerin Şekli" oyununda "Adam"ı canlandırdı. 2012 ile 2014 yılları arasında "Yalan Dünya" isimli dizide "Orçun" karakterini canlandırdı. 2018 yılında bir internet dizisi olan "Masum"da oynadı.

"Kumarbazın Seçimi"ndeki oyunculuğu ile dört ödül kazanan Küçükçağlayan, "Çoğunluk" isimli sinema filmindeki "Mertkan" rolüyle 47. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde En İyi Erkek Oyuncu Ödülü dahil birkaç ödül daha kazandı.

Aynı zamanda "Canavar Banavar" takma ismi ile "Büyük Ev Ablukada" grubunun solisti olan Bartu Küçükçağlayan, gitar çalmaktadır. Mart 2020'de başlayan karantina kısıtlamaları sırasında Instagram hesabından Melikşah Altuntaş ile birlikte yaptığı "Mücbir Sebepler" adlı yayınlarla farklı bir yayın konsepti oluşturmuştu.

Bartu Küçükçağlayan baba oluyor! Eşini görenler şaştı kaldı
Bartu Küçükçağlayan baba oluyor! Eşini görenler şaştı kaldı
Bartu Küçükçağlayan baba oluyor! Eşini görenler şaştı kaldı
Bartu Küçükçağlayan baba oluyor! Eşini görenler şaştı kaldı

Bartu Küçükçağlayan, Melikşah Altuntaş, İstanbul, oyunlar, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Bartu Küçükçağlayan baba oluyor! Eşini görenler şaştı kaldı - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Bartu Küçükçağlayan baba oluyor! Eşini görenler şaştı kaldı - Son Dakika
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