Üye Girişi
Bensu Soral'ın eşi Hakan Baş bakın kiminle yakalandı - Son Dakika

Bensu Soral'ın eşi Hakan Baş bakın kiminle yakalandı

10.10.2021 01:21
Bensu Soral'ın eşi Hakan Baş bakın kiminle yakalandı

Oyuncu eşi Bensu Soral'dan boşanacağı konuşulan Hakan Baş, önceki gece Nişantaşı'nda bir partiye katıldı. Evli olan Hakan Baş parti çıkışı bakın kiminle yakalandı. İşte detaylar...

Bensu Soral ile Hakan Baş çiftinin evlilikleri üzerinde kara bulutlar dolaştığı iddia edilmişti. Magazin dünyasının gözde çifti olarak gösterilen Hakan Baş ile Bensu Soral, bu dedikoduların üzerine aralarında sorun olduğunu ve herkesin saygı göstermesini bekleyen bir açıklama yapmışlardı.

İş insanı Hakan Baş, önceki gece şarkıcı Edis'in de aralarında olduğu bir arkadaş grubuyla Nişantaşı'nda bir partiye katıldı.

İlerleyen dakikalarda Hakan Baş, Edis'in asistanlığını yaptığı öğrenilen Simge İnce ile aracının içerisinde görüntülendi.

Daha sonra trafikte bir kez daha kameralara yansıyan Baş'ın görüntü vermemek için saklanması dikkat çekti.

Görüntü vermekten kaçamayan ikili, araç içerisinden inerek açıklama yaptı.

"DÜŞÜNDÜĞÜNÜZ GİBİ BİR DURUM YOK"

Eşi Bensu Soral ile evlerini ayıran ve boşanacakları konuşulan Hakan Baş "Arkadaşlar yanlış olmasın. Hanımefendi ile aramızda öyle düşündüğünüz gibi bir durum yok. Arkadaşlarımızla bir etkinliğe katıldık" dedi.

Hakan Baş'a eşlik eden hanımefendinin şarkıcı Edis'in asistanlığını yapan Simge İnce olduğu ortaya çıktı.

bensu soral, Nişantaşı, Edis, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Bensu Soral'ın eşi Hakan Baş bakın kiminle yakalandı - Son Dakika Magazin


YORUMLAR
500

Son Dakika

Öğretim üyesi Hakkı Öcal'ın ifadeleri tepki topladı: Çöp toplayanların yaptığı iş asalaklıktır 00:20 Öğretim üyesi Hakkı Öcal'ın ifadeleri tepki topladı: Çöp toplayanların yaptığı iş asalaklıktır Moldova'yı da bozguna uğrattılar! Dünya, Danimarka'nın akılalmaz başarısını konuşuyor 00:09 Moldova'yı da bozguna uğrattılar! Dünya, Danimarka'nın akılalmaz başarısını konuşuyor Yolun karşısına geçmek isterken canından oldu 23:24 Yolun karşısına geçmek isterken canından oldu
Evinde ölü bulunan adamın 15 gün önce hayatını kaybettiği belirlendi 22:47 Evinde ölü bulunan adamın 15 gün önce hayatını kaybettiği belirlendi Son Dakika: Hakkında yolsuzluk soruşturması başlatılan Avusturya Başbakanı Kurz görevinden istifa etti 20:51 Son Dakika: Hakkında yolsuzluk soruşturması başlatılan Avusturya Başbakanı Kurz görevinden istifa etti Ünlü oyuncu Gemma Atkinson'ndan yıllar sonra gelen eşcinsel ilişki itirafı 19:22 Ünlü oyuncu Gemma Atkinson'ndan yıllar sonra gelen eşcinsel ilişki itirafı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adana'da yıllar önce açılan pankarta değindi: Hala aklımda 17:19 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adana'da yıllar önce açılan pankarta değindi: Hala aklımda Son Dakika: Bakan Koca, vaka yoğunluğu en fazla artan 10 ili paylaştı: Buradakiler daha dikkatli olmalı 17:05 Son Dakika: Bakan Koca, vaka yoğunluğu en fazla artan 10 ili paylaştı: Buradakiler daha dikkatli olmalı

Son Dakika Haberleri
18:03 5 büyük zincir market hakkında analiz sonuçları yayınlandı! BİM açık ara zirvenin sahibi oldu
17:55 Beşiktaş, takımın bel kemiği Josef'i kaybetmemek için harekete geçti
17:51 Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Adana'da pankart sürprizi: Gençliği Adana'nın sıcağı değil, senin aşkın yakar
17:45 Yağmur sonrası toprak altından 3 gözlü, hem erkek hem de kadın canlılar çıktı
17:44 Son dakika magazin haberleri! Magazin dünyasındaki son 24 saatte yaşanan olaylar
17:20 Öldüğüne dair yapılan paylaşım sonrası açıklama yapan Banu Parlak, gözyaşları içinde uğradığı saldırıyı anlattı
17:18 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adana'da yıllar önce açılan pankarta değindi: Hala aklımda
17:11 İlk kez milli formayla sahaya çıkan Berat'a sorulan soru kıyameti kopardı! Muhabire tepkiler çığ gibi
17:08 Uzmanların yaptığı araştırmaya göre, zihinsel engellilerin koronavirüsten ölme ihtimali 30 kat daha yüksek
17:04 Son Dakika: Bakan Koca, vaka yoğunluğu en fazla artan 10 ili paylaştı: Buradakiler daha dikkatli olmalı
Norveç maçında sakatlanan Serdar Aziz'in gözünün son hali korkuttu Norveç maçında sakatlanan Serdar Aziz'in gözünün son hali korkuttu         
00:55
Otomobil ile motosiklet çarpıştı! Feci kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı Otomobil ile motosiklet çarpıştı! Feci kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı         
00:13
Şiddetli geliyor! İstanbul dahil onlarca ilde 3 gün boyunca sağanak yağış bekleniyor Şiddetli geliyor! İstanbul dahil onlarca ilde 3 gün boyunca sağanak yağış bekleniyor         
00:03
Altın Portakal'da Nihal Yalçın'ın konuşması sırasında Tamer Karadağlı'nın tavırları geceye damga vurdu Altın Portakal'da Nihal Yalçın'ın konuşması sırasında Tamer Karadağlı'nın tavırları geceye damga vurdu         
23:22
Bursaspor-Beşiktaş maçında ortalık savaş alanına döndü! Polisler devreye girdi Bursaspor-Beşiktaş maçında ortalık savaş alanına döndü! Polisler devreye girdi         
21:14
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yüz yüze eğitim açıklaması: Amacımız devam ettirmek Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yüz yüze eğitim açıklaması: Amacımız devam ettirmek         
20:07
5 büyük zincir market hakkında analiz sonuçları yayınlandı! BİM açık ara zirvenin sahibi oldu 5 büyük zincir market hakkında analiz sonuçları yayınlandı! BİM açık ara zirvenin sahibi oldu         
18:04
İlk kez milli formayla sahaya çıkan Berat'a sorulan soru kıyameti kopardı! Muhabire tepkiler çığ gibi İlk kez milli formayla sahaya çıkan Berat'a sorulan soru kıyameti kopardı! Muhabire tepkiler çığ gibi         
17:12
Milletvekili Ali Özkaya, 1 kilo domatesin 22.95 TL'ye satılmasını normal karşıladı Milletvekili Ali Özkaya, 1 kilo domatesin 22.95 TL'ye satılmasını normal karşıladı         
16:05
Zeynep Bastık ve Edis'in sarmaş dolaş dansı sosyal medyada çok konuşuldu Zeynep Bastık ve Edis'in sarmaş dolaş dansı sosyal medyada çok konuşuldu         
15:16
HDP, Erdoğan'ın HDP, Erdoğan'ın "Meral Akşener'in adaylığını veto ettiler" sözlerine yanıt verdi: Ne öneri oldu ne de veto         
15:15
Konuk olduğu programda seyirciye dönerek eteğini kaldırdı Konuk olduğu programda seyirciye dönerek eteğini kaldırdı         
12:07
Araştırma sonuçlarına göre, 0 kan grubunda olanlar tansiyon ve kansere daha az yakalanıyorlar Araştırma sonuçlarına göre, 0 kan grubunda olanlar tansiyon ve kansere daha az yakalanıyorlar         
11:13
Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Fahrettin Poyraz, 180 bin TL maaş iddialarına cevap verdi Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Fahrettin Poyraz, 180 bin TL maaş iddialarına cevap verdi         
11:00
Konut satışlarındaki düşüş, yeni tedbirleri beraberinde getirdi! Tapu harcı muafiyeti geliyor Konut satışlarındaki düşüş, yeni tedbirleri beraberinde getirdi! Tapu harcı muafiyeti geliyor         
10:50
Araçtan indiğini fark etmediği 8 yaşındaki yeğeninin üzerinden geçti! Korkunç kaza kamerada Araçtan indiğini fark etmediği 8 yaşındaki yeğeninin üzerinden geçti! Korkunç kaza kamerada         
10:44
Nurseli İdiz, 5 yıl aradan sonra EDHO dizisiyle ekrana dönüyor Nurseli İdiz, 5 yıl aradan sonra EDHO dizisiyle ekrana dönüyor         
08:51
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.10.2021 01:26:16. #1.12#
SON DAKİKA: Bensu Soral'ın eşi Hakan Baş bakın kiminle yakalandı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement