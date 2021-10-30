Snob Magazin'in özel haberine göre; Berk Oktay'ın eski eşi Merve Şarapçıoğlu, yeni bir aşka yelken açtı. Berk Oktay'la olaylı bir şekilde boşanan ve dava sürecinde yaptığı açıklamalarla gündem olan Merve Şarapçıoğlu, sevgilisini Instagram'dan açıkladı. Şarapçıoğlu'nun yeni aşkı Demet Akalın'ın eski eşi Oğuz Kayhan... Demet Akalın'la 2006 yılında evlenip, aynı sene boşandığı Oğuz Kayhan'la yeni aşka başlayan Merve Şarapçıoğlu, sevgilisiyle selfie yaptı. Şarapçıoğlu kareye beyaz kalp emojisi koyarak, "Kalbim" diye yazdı. Berk Oktay da Yıldız Çağrı Atiksoy ile evlilik hazırlığında...