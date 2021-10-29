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Beslediği sokak köpeklerin saldırısına uğradı! Köpekler hastanelik etti - Son Dakika

Beslediği sokak köpeklerin saldırısına uğradı! Köpekler hastanelik etti

29.10.2021 11:25
Beslediği sokak köpeklerin saldırısına uğradı! Köpekler hastanelik etti

Minik köpeğiyle gezintiye çıkan voleybolcu Duygu Bal, sahipsiz 5 köpeğin saldırısına uğradı. Elinden ve burnundan yaralanıp kanlar içinde kalan voleybolcu, bir apartmana sığındı. Ölüm korkusu yaşayan Bal, "Yavrumu kucağıma almasam diri diri yiyeceklerdi. Ben de kuduzaşısı oluyorum" dedi.

Takvim'den Deniz Bayar'ın haberine göre; Geçtiğimiz günlerde sosyetik Gül Gülge'nin yaşadığı köpek saldırısından sonra bu kez de voleybolcu Duygu Bal, aynı saldırıya

mağruz kaldı, Eski milli voleybolcu Duygu Bal, Sarıyer'de sahipsiz köpeklerin saldırısına uğradı. Poddle cinsi köpeğini gezdirdiği sırada çevredeki başı boş 5 köpeğin saldırısına uğrayan Duygu Bal, yaşadığı korku dolu anları Takvim'e anlattı.

34 yaşında 1.90 boyundaki voleybolcu, "Korkunç bir facia yaşadım. Hem de sokağımda beslediğim köpeklerin saldırısına uğradım. 5 köpek sinsice bize saldırdı. Minik köpeğimi tasmasından çekerek kucağıma alınca korkuyla benim burnumu ısırdı. Onu kucağıma almasam diri diri yiyeceklerdi. O sırada köpeklerden bir tanesi elimi ısırdı. Koştuk bir apartmanın kapısı açıktı. Kendimi içeri attım. Burnum kanıyordu. Oradakiler yardım etti. Şu an kuduz aşısı oluyorum. Köpeğimin yaralarını tedavi ediyoruz. Psikolojisi çok kötü" dedi.

Tek isteğinin sokaktaki başı boş köpeklerin alınması olduğunu söyleyen Bal, "Gerekirse Sarıyer Belediyesi'nin önünde yatarım. Korkudan sokağa çıkamıyorum. Belediye bu kadar sorumsuz olamaz. Aynı yerde başka küçük bir köpeği öldürmüşler" diye konuştu.

Uzun boylu olmanın avantajını gördüğünü söyleyen Bal, sözlerini şöyle sürdürdü: "Ben uzun boylu ve sporcu olmanın ne işe yaradığını o an gördüm. Kısa boylu ya da biraz güçsüz biri olsam asla kurtaramazdım kendimi."

Beslediği sokak köpeklerin saldırısına uğradı! Köpekler hastanelik etti
Beslediği sokak köpeklerin saldırısına uğradı! Köpekler hastanelik etti
Beslediği sokak köpeklerin saldırısına uğradı! Köpekler hastanelik etti
Beslediği sokak köpeklerin saldırısına uğradı! Köpekler hastanelik etti
Beslediği sokak köpeklerin saldırısına uğradı! Köpekler hastanelik etti

Duygu Bal, Sarıyer, Milli, Köpek, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Beslediği sokak köpeklerin saldırısına uğradı! Köpekler hastanelik etti - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Beslediği sokak köpeklerin saldırısına uğradı! Köpekler hastanelik etti - Son Dakika
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