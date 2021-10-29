Cemre Baysel ameliyat oldu

Sosyal medya hesabından ameliyata girmeden önce çekilmiş fotoğrafını paylaşan oyuncu, "Benim kocaman ailem! Birkaç gün önce bir operasyon geçirdim. Sanki bunu hissetmiş gibi beni çok merak etmişsiniz. Ben iyiyim... Bir yıldır benimle birlikte yaşayan şeyden kurtuldum. Bundan sonrası bol dinlenme. Eski sağlığıma kavuşmak için bir süre evdeyim. Durumumu açıklamayı beni seven sayan insanlara borçluyum. Herkese çok sevgiler" notunu düştü.

Oyuncu daha sonra dizi çekimlerinde aşk yaşamaya başladığı Aytaç Şaşmaz 'ın ameliyat sonrası çektiği bir fotoğrafı da paylaştı.