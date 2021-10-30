Ceylan Ertem'den Eskişehir'de Cumhuriyet Bayramı'na özel konser

ESKİŞEHİR'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında sanatçı Ceylan Ertem binlerce kişinin katıldığı konserde sahneye çıktı.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nce düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Ceylan Ertem sahneye çıktı. Cumhuriyet Meydanı'ndaki konserde binlerce Eskişehirli Ceylan Ertem'in şarkılarını hep bir ağızdan söyleyerek eğlendi. Eskişehir'de olmaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade eden Ceylan Ertem, söylediği şarkılarla hayranlarını coşturdu. Selda Bağcan'ın 'Yuh yuh' isimli şarkısını da seslendiren Ertem, ağaçları kesip yerine beton dökenleri 'yuhalayalım' diyerek çevreye karşı duyarlı olmayanlara tepkisini dile getirdi.Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, sahnede Ceylan Ertem'i tebrik ederek çiçek vererek, "Cumhuriyetçi Eskişehir'in, Cumhuriyet aşığı gençleri, Atatürk'ün neferleri. Cumhuriyet Bayramımızın 98'inci yıl dönümü kutlu olsun. 3 yıl önce Cumhuriyet Bayramı'nda alanı dolduran vatandaşlarımızla meydanımızın ismini Cumhuriyet Meydanı koyduk. Burada cumhuriyetimize değer veren Ceylan Ertem gibi sanatçılarımızı ağırlamaktan Eskişehirliler olarak büyük mutluluk duyuyoruz. Ceylan'a binlerce hemşehrimiz için muhteşem şarkılarını seslendirdiği için teşekkür ediyorum" dedi.