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Cinsel ilişki açıklamasıyla şoke etti - Son Dakika

Cinsel ilişki açıklamasıyla şoke etti

02.10.2021 19:12
Cinsel ilişki açıklamasıyla şoke etti, System.String[]

Oyuncu Sebastian Bear-McClard ile evli olan, 8 Mart'ta bebeği Sylvester Apollo Bear adını verdikleri erkek bebek dünyaya getiren ABD'li model Emily Ratajkowski, çok konuşulacak cinsellik itirafında bulundu. İşte detaylar...

Doğum kilolarından kısa sürede kurtulan dünyaca ünlü model Emily Ratajkowski, ABD'de bir radyo programına konuk oldu.

30 yaşındaki Emily Ratajkowski, doğum sonrası cinsellikten soğuduğunu ve durumu henüz aşamadığını itiraf etti.

"GEÇİCİ BİR DURUM BENCE"

Ratajkowski, "Cinsel ilişkiye girmek eskisi kadar ilgimi çekmez oldu. Geçici bir durum olduğunu düşünüyorum." dedi.

Kadınları cinsellikten soğutan ve uzaklaştıran nedenler şöyle:

Eşle ilgili duygusal sorunlar, eşle tartışmalar ve ilişki sorunları

Günlük stresler, yoğun ve sıkıcı çalışma temposu

Kadının kullandığı ilaçlar (Antidepresanlar, tansiyon ilaçları, alerji ilaçları, doğum kontrol ilaçları)

Kadının, cinsel isteklerini eşiyle konuşmaması

Hamilelik

Kadında uyarılma bozukluğu, orgazm bozukluğu, vajinusmus gibi cinsel işlev bozuklukları...

İlişkide tekdüzelik

Erken boşalma, sertleşme problemleri gibi erkeğe ait sorunlar

Depresyon

Sigara, alkol ve uykusuzluk gibi sorunlar

Eşini istememe

Eşin temizliğe önem vermemesi

Çocukla ya da bebekle aynı odada yatma

Cinsellikle ilgili yanlış bilgiler

Cinselliğin kendisi tarafından başlatılmasının yanlış anlaşılabileceği korkusu

Aldatılma

Öte yandan, cinsel isteği düşük olan kadınların beyinlerinin farklı çalıştığı ortaya çıktı. Ancak bu tartışmalı bir konu. Kadınlardaki cinsel isteksizliğin fiziksel bir hastalık olması ve psikolojik olması konusunda uzmanlar hala fikir ayrılığında.

TACİZ EDİLDİĞİNİ AÇIKLAMIŞTI

Model ve oyuncu Emily Ratajkowski, New York Magazine için kaleme aldığı bir makalede, 2012 yılında bir fotoğrafçı tarafından ağır şekilde taciz edildiğini itiraf etmişti.

30 yaşındaki Ratajkowski, bir dergi için yapılan çekimde fotoğrafçı Jonathan Leder'ın kendisine dokunarak tacizde bulunduğunu açıklamıştı.

İşte Emily Ratajkowski'nin birbirinden cesur pozları...

Cinsel ilişki açıklamasıyla şoke etti
Cinsel ilişki açıklamasıyla şoke etti
Cinsel ilişki açıklamasıyla şoke etti
Cinsel ilişki açıklamasıyla şoke etti
Cinsel ilişki açıklamasıyla şoke etti
Cinsel ilişki açıklamasıyla şoke etti
Cinsel ilişki açıklamasıyla şoke etti
Cinsel ilişki açıklamasıyla şoke etti
Cinsel ilişki açıklamasıyla şoke etti
Cinsel ilişki açıklamasıyla şoke etti

Tam Gemi Şok Denemeleri, Emily Ratajkowski, Amelia Hamlin, Doğum, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Cinsel ilişki açıklamasıyla şoke etti - Son Dakika Magazin


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