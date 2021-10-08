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Danilo Zanna, Acun Ilıcalı'nın eski eşiyle karşılaştı - Son Dakika

Danilo Zanna, Acun Ilıcalı'nın eski eşiyle karşılaştı

08.10.2021 15:21

9 yıllık eşi Tuğçe Demirbilek'ten boşanmaya hazırlanan MasterChef Türkiye yarışmasının İtalyan şefi Danilo Zanna, Mardin'e gitti. Zanna, Mardin'de Acun Ilıcalı'nın eski eşi Zeynep Yılmaz ile karşılaştı. Şehrin yöresel yemeklerini tadan ikili, keyifli bir gün geçirdi.

Seyahat amaçlı geldiği Türkiye'de Tuğçe Demirbilek'le tanıştıktan sonra kalmaya karar veren Danilo Zanna, sempatikliğiyle kısa sürede ekranların sevilen yüzlerinden biri olmuştu. 2012 yılında Tuğçe Demirbilek ile evlenen ve 2013'te oğulları Zeno Tibet'i kucaklarına alan çift, şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma kararı aldı.

"FİKİR AYRILIĞI YAŞIYORUZ"

Boşanma kararının basına yansımasından sonra açıklama yapan Danilo Zanna, "Son zamanlarda yaşadığımız bazı fikir ayrılıklarımızı çözüme ulaştıramadığımız için bir ayrılık kararı aldığımız doğrudur. Başta oğlumuz Zeno Tibet'in daha sonra bizlerin yıpranmaması adına sevgili basın mensubu arkadaşlarımızdan konuyla alakalı olarak hassasiyetlerini rica ederiz" dedi.

ACUN ILICALI'NIN ESKİ EŞİYLE KARŞILAŞTI

Boşanma kararı sonrası kafa dağıtmak isteyen Danilo Zanna, Somer Sivrioğlu ile birlikte Mardin'e gitti. Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu Mardin'de Acun Ilıcalı'nın eski eşi Zeynep Yılmaz ile karşılaştı. Zeynep Yılmaz, MasterChef Türkiye yarışmasının jüri üyeleriyle Mardin'in yöresel yemeklerini yiyip, keyifli bir gün geçirdi.

DANİLO ZANNA KİMDİR?

Prato kentinde aşçı bir ailenin çocuğu olan Danilo Zanna, 15 Nisan 1982'de tarihinde dünyaya geldi. Eşi Tuğçe Demirbilek ile tanıştıktan sonra Türkiye'ye yerleşmeye karar veren Zanna, kendisine bir restoran açtı. Zahide Yetiş'in programında şeflik yapmaya başlayan Danilo Zanna, daha sonra 'İtalyan İşi' adında bir programla adını duyurdu.

Danilo Zanna, Derya'nın Dünyası, İtalyan İşi, Elin Oğlu, Aşk Zamanı, İyi Fikir, Görümce, Lezzetin Şarkısı, Lezzet Akademisi gibi pek çok projenin içerisinde yer aldı. Bir Youtube hesabı da bulunan Danilo Zanna, çektiği keyifli videoları paylaşıyor.

Danilo Zanna, 3 sezondur MasterChef Türkiye adlı yarışmada jüri üyeliği yapıyor.

Danilo Zanna, Acun Ilıcalı'nın eski eşiyle karşılaştı
Danilo Zanna, Acun Ilıcalı'nın eski eşiyle karşılaştı
Danilo Zanna, Acun Ilıcalı'nın eski eşiyle karşılaştı
Danilo Zanna, Acun Ilıcalı'nın eski eşiyle karşılaştı
Danilo Zanna, Acun Ilıcalı'nın eski eşiyle karşılaştı
Danilo Zanna, Acun Ilıcalı'nın eski eşiyle karşılaştı

Acun Ilıcalı, Danilo Zanna, Türkiye, Mardin, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Danilo Zanna, Acun Ilıcalı'nın eski eşiyle karşılaştı - Son Dakika Magazin


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