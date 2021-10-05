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Ece Ronay'dan Mehmet Ali Erbil'e taciz suçlaması - Son Dakika

Ece Ronay'dan Mehmet Ali Erbil'e taciz suçlaması

05.10.2021 11:53
Ece Ronay'dan Mehmet Ali Erbil'e taciz suçlaması, System.String[]

Sosyal medya hesabından Mehmet Ali Erbil ile yazışmalarını yayınlayan Ece Ronay, böyle isyan etti: Merhaba arkadaşlar.

Sosyal medya hesabından Mehmet Ali Erbil ile yazışmalarını yayınlayan Ece Ronay, böyle isyan etti:

Merhaba arkadaşlar. Gün geçmiyor ki ülkemizde bir kadın daha tacize ve şiddete uğramasın. Şiddet diyorum çünkü psikolojik şiddet de şiddetin bir türevidir. Mehmet Ali Bey'i linçlemiştim, sonra bana mesaj atıp ağlayarak hastayım dediği için konuyu kapatıp özür dilemiştim. Klibimde oynamasını teklif ettim, kabul etti. Zaten çok değil, 5 saniye falan görünüyor klipte. Klip sonrası ahlaksızıklar her geçen gün level atlayarak büyüdü. Görmezden gelmeye çalıştım, yaşına ve bulunduğu konuma saygımdan sessiz kalmaya çalıştım. Ona da gördüğünüz üzere ilk günden itibaren düşündüğü gibi bir münasebetimiz olamayacağını kırmadan söyledim. Ama bugün bana durup dururken ağza alınmayacak derecede laflar söyleyip tehdit ettiği için bu paylaşımı yapmak zorundayım. Bu paylaşım belki kariyerime ve mesleğime zarar verecek, çünkü kendisi yıllardır bu piyasada olan bir insan. Ama ben susmayacağım çünkü kendimi kandırılmış ve değersiz hissediyorum. Ben düştüm, başkası bu tufaya düşmesin diye bu bir uyarı postudur. Ünlü de olsanız fenomen de olsanız tacizden kaçamıyorsunuz. Yazıklar olsun.

Ece Ronay'dan <a class='keyword-sd' href='/mehmet-ali-erbil-2/' title='Mehmet Ali Erbil'>Mehmet Ali Erbil</a>'e taciz suçlaması

BENİ REKLAM İÇİN KULLANDI

Ece Ronay'ın bu iddialarının ardından sessizliğini bozan Erbil, kendisinin reklam için kullanıldığını belirterek " Video çekmiş bana 'köpek' diyor...Bunun hesabını verecek...Ben masaj atmadım. Ben klibinde oynadım, gençlere destek olmak istedim. Dün akşam beni evine davet etti.  Ben çocuk muyum... Amacı belli,  asistanım beni uyardı ' Bu kız sizi kullanacak' diye...Adalet önünde hesaplaşacağız" dedi.

Ece Ronay'dan Mehmet Ali Erbil'e taciz suçlaması
Ece Ronay'dan Mehmet Ali Erbil'e taciz suçlaması

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Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Ece Ronay'dan Mehmet Ali Erbil'e taciz suçlaması - Son Dakika Magazin


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