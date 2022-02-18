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Magazin Gündemine Bomba Gibi Düşen Yasak Aşk Skandalı! - Son Dakika

Magazin Gündemine Bomba Gibi Düşen Yasak Aşk Skandalı!

18.02.2022 13:44
Magazin Gündemine Bomba Gibi Düşen Yasak Aşk Skandalı!

Takvim'in iddiasına göre magazin ve sosyete dünyasında büyük bir ihanet skandalı yaşanıyor. İşte o iddianın perde arkası...

Takvim Gazetesi'ndeki Kara Kedi'nin haberine göre ünlüler ve sosyete camiasında büyük bir ihanet skandalı var.

2.Sayfa programında da işlenen iddiada; 'Yıllardır birlikte olduğu meslektaşını terk edip aniden sosyetik güzelle evlenen ünlü erkeğimiz, çizdiği 'iyi aile babası' görüntüsünün altında meğer çok farklı bir hayat saklıyormuş.

Ailece görüştüğü sosyetik bir güzelle yakınlaşan ünlü erkeğimizin bu sarışın güzele olan ilgisi enginlere sığmamış. Kendisi de evli olan ve spor dünyasında da tanınan bu genç kadın, ünlü erkeğimizin karizmasına yenik düşüp eşine ihanet etmeye başlamış. Büyük bir titizlikle yasak aşklarını sürdüren ünlü erkeğimiz ile güzel anne, sık sık ortak noktaları olan İzmir'e yakın bölgelerde baş başa görülüyormuş.'

YASAK AŞKININ EŞİYLE ARKADAŞ

'Meğer karizmatik ünlümüzün sosyetik eşi de bir süredir başkasıyla görüşüyormuş. Kendisi gibi sosyetik olan ve eskiden magazin manşetlerinden düşmeyen iş adamına gönlünü kaptıran sosyetik güzelimiz, yasak aşkının güzeller güzeli eşiyle de arkadaşmış.

ADETA SATRANÇ OYUNU GİBİ

Bu sosyetik kadın, eski bir playboy olan iş insanına abayı fena yakmış. Her ikisi de bekar olduğu dönemlerde de kısa süreli beraberlik yaşayan ikilinin buluşma adresi ise playboyumuzun teknesiymiş.

Bu ihanet zinciri, son günlerde o kadar çok konuşulmaya başlanmış ki; adeta bir satranç oyunundaymış gibi hamlelerini titizlikle atan ünlü ve sosyetiklerin yakında mat olması da muhtemel...'

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Takvim Gazetesi, Kara Kedi, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Magazin Gündemine Bomba Gibi Düşen Yasak Aşk Skandalı! - Son Dakika Magazin


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