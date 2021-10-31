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Hülya Avşar: Tanju Çolak'ı silmedim - Son Dakika

Hülya Avşar: Tanju Çolak'ı silmedim

31.10.2021 13:25
Hülya Avşar: Tanju Çolak'ı silmedim

Gain Tv'de yayınlanan Dayı Şov'a katılan Hülya Avşar, eski sevgilisi Tanju Çolak hakkında konuştu. Avşar, "Tanju'yu da (Tanju Çolak) rehberimden silmedim"dedi. işte detaylar...

Gain Tv'de yayınlanan Dayı Şov'a katılan Türkiye'nin taçsız kraliçesi Hülya Avşar, meslek sırlarını paylaştı. Bilinen hınzır tavrıyla Dayı'yı da mahçup eden Avşar Kızı, Fatma Girik'ten yediği tokatı itiraf etti. "Hayatım boyunca filmlerde o kadar çok tokat yedim ki yiye yiye atmayı da öğrendim" dedim.

Kardeşleriyle "Üşütükler" adlı bir whatsapp grubu kurduklarını anlatan Hülya Avşar, kardeşi Helin Avşar'ın Dayı Şovu izlerken neler yazdığını da açıkladı. Dayı Şov geçtiğimiz hafta Okan Bayülgen'i bu hafta ise Hülya Avşar'ı konuk etti. Arkadaşlarının genellikle tenis ve spor camiasından olduğunu anlatan Avşar, Dayı'ya "Bekar mısın" diye sordu. Bekarım yanıtını alaınca espriyi patlatan Hülya Avşar, "Ben de bekarım, hayatımda kimse yok" dedi.

Masumiyet dizisindeki rol arkadaşı Ertuğrul Postooğlu'na attığı tokatın hatırlatılması üzerine," İnsan kıyamıyor tabi rol arkadaşına tokat atmaya ama yiye yiye zamanlar atmayı da öğreniyorsunuz" dedi. Bir gün sette Fatma Girik'ten tokat yediğini ve bu tokatın üzerinde parmağının çıktğını itiraf eden Hülya Avşar, "buna benzer çok şey yaşadım" ifadelerini kullandı.

Ricky Martin ile yaşadığı popo elleme anısının sorulması üzerine, o gün eve giderken çok korktuğunu eşi Kaya Çilingiroğlu'na, "Ben bugün bir şey yaptım, Ricky Martin'in poposunu elledim" dediğini söyledi. Bunun üzerine Çilingiroğlu'nun önce bir duraladığını daha sonra ise "Ne yapalım iş icabı olmuştur" yanıtını verdiğini söyledi.

Hülya Avşar, eski sevgilisi Tanju Çolak hakkında da konuştu. Hiç ünlü arkadaşı olmadığını söyleyen Avşar, "Telefon rehberimdeki tek ünlü Sezen Aksu ve İbrahim Tatlıses. Tanju'yu da (Tanju Çolak) rehberimden silmedim. Niye sileyim? Dünya çapında bir ödül, Altın Ayakkabı almış bir isim. Bunlar unutulmayacak şeyler" dedi.

Hülya Avşar: Tanju Çolak'ı silmedim
Hülya Avşar: Tanju Çolak'ı silmedim
Hülya Avşar: Tanju Çolak'ı silmedim
Hülya Avşar: Tanju Çolak'ı silmedim
Hülya Avşar: Tanju Çolak'ı silmedim

Helin Avşar, Fatma Girik, Tanju Çolak, Hülya Avşar, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Hülya Avşar: Tanju Çolak'ı silmedim - Son Dakika Magazin


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