Kerem Bürsin neye uğradığını şaşırdı

ABD'de yaşayan ailesini ziyaret etme planı yapan ünlü oyuncu Kerem Bürsin, son anda gelen davet üzerine Kanarya Adaları'na gitme kararı almıştı.

Kanarya Adaları'na ulaşan Bürsin, havalimanında yoğun ilgiyle karşılaştı.

"İYİ Kİ VARSINIZ"

Hayranlarının sevgi gösterileri karşısında bir hayli duygulanan Bürsin, "Hepinizi seviyorum. İyi ki geldin. İyi ki varsınız" diyerek duygularını dile getirdi.

Kanarya Adaları'nın en büyüğü olan Gran Canaria'nın turizm imajını güçlendirmek için düzenlenen Gran Canaria Sweem Week mayo defilesine oyuncu Kerem Bürsin de katılacak. Gran Canaria Yüzme Haftası etkinliği 21-24 Ekim tarihleri ??arasında Maspalomas'taki (Gran Canaria) Expomeloneras salonunda gerçekleştirilecek.

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