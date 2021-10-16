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Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'e şok suçlama! - Son Dakika

Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'e şok suçlama!

16.10.2021 15:24
Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'e şok suçlama!

Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit hakkında set çalışanlarına hakaret ettiği iddiasıyla soruşturma başlatıldı. İşte detaylar...

Beykoz Riva'da 8 Aralık 2020 tarihinde 'Kuruluş Osman' dizisinin çekimleri sırasında, dizinin başrol oyuncusu Burak Özçivit'in kendilerine küfür ve hakaret içeren sözler söylediğini iddia eden 4 set çalışanı, ünlü oyuncu hakkında suç duyurusunda bulundu.

"KÜFÜRLERİ DUYUNCA ŞOK OLDUK"

Müştekilerden dizi setinde kamera asistanı olarak çalıştığını söyleyen A.Ö., "Olay günü ben de çalışıyordum. Dizinin başrol oyuncusu Burak Özçivit, içinde bulunduğu çadırdan çıkarak, biz set görevlilerinin olduğu yere doğru, tek tek gözlerimizin içine bakarak küfür etti. Sonra seti terk etti. Hemen geri döndü ve aynı küfürleri bir daha söyledi. Set çalışanları Burak Özçivit'in ettiği küfürleri duyunca şok girdiler ve kimse ağzını açıp, tek bir kelime bile söylemedi. Şüphelinin daha önceden de farklı kişilere bu kadar ağır olmasa da benzer hareketleri olmuştur." diyerek, oyuncudan şikayetçi olduğunu söyledi.

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Burak Özçivit hakkında, "birden fazla kişiye yönelik alenen hakaret" suçundan soruşturma başlatıldı.

"KÜFÜR EDECEK BİR KİŞİ DEĞİLİM"

Soruşturma kapsamında ifadesi alınan Burak Özçivit, "Müşteki olarak adı geçen şahısları oynamış olduğum dizi olan 'Kuruluş Osman' dizisinin set ekibi görevlileri olmasından ötürü tanırım. İddia ettikleri gibi kendilerine kesinlikle hakaret etmedim. Set ortamının stresli olduğu doğrudur ama ağzımdan asla küfür ve hakaret çıkmamıştır. Çıkması da mümkün değildir. Bu küfürleri edebilecek bir kişi olmadığımı da beni yakınen tanıyan herkes bilir." dedi.

"BENİM İSMİMİ OLAYA DAHİL EDİYORLAR"

Müştekiler ile yapımcı firma arasında birtakım anlaşmazlıklar olduğunu söyleyen ünlü oyuncu, "Bu kişiler, ihtilafların çözümü için benim ismimi bu olaya dahil ederek, yapımcı firmayı zor durumda bırakmayı amaçlıyor. Set ortamında yüze yakın kişi vardır. Şirketle anlaşmazlıkları olan tarafın amacı, benim üzerimden olduğunu iddia ettikleri alacaklarını almaktır. Dolayısıyla beyanları inandırıcı ve kabul edilebilir değildir." ifadelerini kullandı.

Savcılık, suçun "Uzlaşma" kapsamındaki suçlardan olması nedeniyle dosyayı Uzlaştırma Bürosu'na gönderdi. (İHA)

Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'e şok suçlama!
Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'e şok suçlama!
Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'e şok suçlama!
Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'e şok suçlama!

Kuruluş Osman, Burak Özçivit, Hakaret, Aralık, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'e şok suçlama! - Son Dakika Magazin


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