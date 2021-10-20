Katıldığı 'MasterChef Türkiye 2020' yarışmasıyla şöhrete kavuşan Duygu Acarsoy, 'beni aldattı' açıklaması sonrası barıştığı Uğur Atun ile geçtiğimiz yıl evlenmişti.

MasterChef Duygu, geçtiğimiz aylarda hamile olduğunu açıklamıştı.

Duygu Acarsoy'un bebeğini kucağına aldığı öğrenildi.

Acarsoy, bebeğiyle mutluluk pozu verdi.

Duygu Acarsoy, MasterChef Türkiye yarışmasından bilerek elendiğini söyleyerek şaşırtmıştı.

DUYGU ACARSOY KİMDİR?

1985 yılında Ankara'da doğan Duygu Acarsoy, aslen Muğlalıdır. 2008 yılında Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi ve Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi İnsan Kaynakları mezunu olan Acarsoy, şu anda aşçılık eğitiminin son yılını tamamlamaktadır.

MSA'da profesyonel pasta ve ekmekçilik eğitimini tamamladıktan sonra İspanya ve Almanya'da aldığı eğitimler ışığında birçok yerde şef olarak çalışmış; eğitmen olarak görev almıştır.

Duygu Acarsoy özellikle de ekşi maya ekmekler üzerine çalışmış, Ankara'da artizan ekmek, kruvasan ve tatlılar üreten bir işletmenin imalat koordinatörlüğünü üstlenmiştir. Aynı zamanda AHEP Üniversitesi'nde eğitmen şef olarak görevini sürdürmektedir.

TV8'in fenomen yarışma programı MasterChef Türkiye 2020'nin iddialı yarışmacılarından biri olan ancak sonrasında akademik kariyeri için programa veda eden Duygu Acarsoy, "beni aldattı" dediği nişanlısıyla evlenmişti.