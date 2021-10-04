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Masum oyunları vahşi cinayetlerle buluşturan Squid Game, hangi mesajları veriyor? - Son Dakika

Masum oyunları vahşi cinayetlerle buluşturan Squid Game, hangi mesajları veriyor?

04.10.2021 12:40

Netflix'in son günlerde en çok konuşulan dizisi Squid Game ilk sezonuyla büyük yankı uyandırdı. İlginç konusuyla ve verdiği mesajlarla yayınlandığı günden itibaren gündemden düşmeyen dizinin hayranları, 2. sezon için beklemeye başladı bile.

Netflix'in orijinal Güney Kore yapımı dizisi Squid Game, kısa sürede platform üzerindeki popüler yapımlardan biri oldu. Squid Game, borca batmış ve çaresizlik içindeki 456 insanın, peş peşe altı oyun kazanırlarsa 39 milyon dolarlık ödülü alıp gidebilecekleri umuduyla, kanlı bir hayatta kalma yarışmasının cazibesine kapılmasının hikayesini konu alıyor.

İKİNCİ SEZONU MERAK KONUSU OLDU

Güney Kore yapımı gerilim-aksiyon dizisinin 17 Eylül 2021 tarihinde yayınlanan ilk sezonun ardından, şimdiden 2. sezonu merak konusu oldu.

Peki heyecan dolu dizinin verdiği mesajlar ne? İlk sezonu izlenme rekorları kıran yapımın 2. sezonu gelecek mi?Ayrıntıları videomuzdan izleyebilirsiniz.

Masum oyunları vahşi cinayetlerle buluşturan Squid Game, hangi mesajları veriyor?

Netflix, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Masum oyunları vahşi cinayetlerle buluşturan Squid Game, hangi mesajları veriyor? - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Masum oyunları vahşi cinayetlerle buluşturan Squid Game, hangi mesajları veriyor? - Son Dakika
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