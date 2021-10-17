Oğulcan Engin ve Miray Daner aşkı belgelendi

Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin, Ezgi Eyüboğlu'nun ardından yine oyuncu bir sevgili buldu. Engin'in Miray Daner ile birlikte olduğu ortaya çıktı. Dün gece Emirgan Gizli Kalsın'da birlikte çıkarken görüntülenen ikilinin aşkı ise belgelenmiş oldu.

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