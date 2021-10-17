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Öykü Gürman'dan hayranlarına müjde - Son Dakika

Öykü Gürman'dan hayranlarına müjde

17.10.2021 13:42
Öykü Gürman'dan hayranlarına müjde

Bodrum'da sahne alan ünlü şarkıcı Öykü Gürman, hayranlarına müjde vererek yeni single çalışmasının yolda olduğunu açıkladı.

Bodrum'da sahne alan ünlü şarkıcı Öykü Gürman, hayranlarına müjde vererek yeni single çalışmasının yolda olduğunu açıkladı. Ünlü sanatçının konserinde başından aşağı begonvil serpildi, ayakkabılarını çıkarıp kolbastı oynadı.

Bodrum Belediyesi'nin düzenlediği Sarıyaz Konserleri kapsamında Bodrum Kalesi'nde sahne alan ünlü sanatçı Öykü Gürman'ın konserinde izdiham yaşanırken, Bodrum Kalesi hıncahınç doldu. Gürman'ın hayranları saatler öncesinden konser alanına gelerek kapıların açılmasını bekledi. Yaklaşık 2 saat sahnede kalan Gürman, bir ara ayakkabılarını çıkarıp sahneye çağırdığı iki hayranıyla kolbastı oynadı.

Konserin ilk yarısında Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras adına sahneye çıkan Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Tutkun, Bodrum'un simgesi olan begonvilleri ünlü sanatçının başından aşağı serpti. Bodrum'da salgından dolayı yapılamayan tüm etkinlikleri yapacaklarını ifade eden Tutkun, 'Bodrum'da çok konser veriliyor' diyenlere "Eylül ve Ekim ayında düzenlediğimiz halk konserlerimizin yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Konserlere ciddi bir talep var. Ama bir de eleştiri var konserlerle ilgili. 'Çok mu konser yapıyor belediye' diyorlar. Biz yapmamız gerekeni yapıyoruz. 2 yıldır pandemide yapmadığımız tüm etkinlikleri yapmak istiyoruz. Sanatçılarımız da gönüllülük esasıyla sahne alıyor. Başkanımız Ahmet Aras kale konserlerinin ruhunu yeniden canlandırmak istiyordu. Biz de bunu gerçekleştirdik. Eylül ve Ekim ayında çarşı esnafımıza destek olmak istedik ve çok güzel bir Sarıyaz Konserleri serisi düzenledik. Sanatçı dostum Öykü Gürman'ın da kale konserinde bize destek vermesi benim hayatımda ayrı bir anı olacaktır" dedi.

Yeni şarkılar yolda

Sahne sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Gürman, Bodrum Kalesi'nde konser vermenin ayrı bir güzel olduğunu ifade ederek, "Çok güzel bir ambiyans vardı. İnsanlar yoğun ilgi gösterdi konsere. Ben bile ayakkabımı çıkarıp iki hayranımla sahnede kolbastı oynadım. Bir sinema film projemiz var. Yeni 2 single geliyor. Artık albüm yapmıyoruz. Bir tane de dizi teklifi var ama konserlerin yeri başka" ifadelerini kullandı. - MUĞLA

Öykü Gürman'dan hayranlarına müjde
Öykü Gürman'dan hayranlarına müjde
Öykü Gürman'dan hayranlarına müjde
Öykü Gürman'dan hayranlarına müjde
Öykü Gürman'dan hayranlarına müjde
Öykü Gürman'dan hayranlarına müjde
Öykü Gürman'dan hayranlarına müjde
Öykü Gürman'dan hayranlarına müjde
Öykü Gürman'dan hayranlarına müjde
Öykü Gürman'dan hayranlarına müjde
Öykü Gürman'dan hayranlarına müjde
Öykü Gürman'dan hayranlarına müjde

Öykü Gürman, Ahmet Aras, Konser, Bodrum, Magazin, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Magazin Öykü Gürman'dan hayranlarına müjde - Son Dakika Magazin


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